Baggio, coniglio trovato sotto un'auto: salvato dall'Enpa

Un coniglio è stato trovato sotto a un'auto e tratto in salvo dai volontari dell'Enpa. È accaduto nei giorni scorsi in zona Baggio, tra via Valle Antrona e via Augusto Bontade.

(Foto Fb/Enpa Milano)

"A seguito della segnalazione di un cittadino - scrive l'associazione - i nostri operatori hanno recuperato questo bellissimo coniglio a Milano in zona Baggio, tra via Valle Antrona e via Augusto Bontade". L'animale si trovava rintanato sotto a un veicolo parcheggiato ed è stato semplice per gli operatori catturarlo e metterlo in sicurezza in un trasportino, essendo disorientato e probabilmente molto spaventato.

"Non sappiamo se sia stato abbandonato o sia scappato essendo molte le case con giardino in questa zona - continua Enpa -. Abbiamo già provveduto ad affiggere delle locandine ma nessuno ci ha ancora contattato. Per eventuali info telefonate allo 0297064220 o scrivete a info@enpamilano.org".