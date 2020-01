Ritardi nella consegna della posta: servizi sospesi ai cittadini. La sindaca scrive al Ministero

Ritardi nella consegna della posta in un Comune dell'hinterland di Milano, e la sindaca scrive al Ministero per sollecitare un intervento. Succede a Bareggio, 17 mila abitanti tra Settimo Milanese e Magenta. I ritardi stanno provocando comprensibili disagi alla cittadinanza che si vede non recapitata corrispondenza anche importante, come bollette o documenti commerciali.

Una situazione che perdura da qualche tempo, e che ha spinto Linda Colombo, la sindaca, eletta nel 2018 e membro della Lega, a scrivere al Ministero dello Sviluppo Economico, da cui dipendono i servizi postali, per segnalare quanto avviene ma soprattutto per chiedere che vengano presi provvedimenti per rimediare.

In alcuni casi, i più gravi, qualche cittadino si è visto sospendere servizi, ad esempio perché le bollette non sono arrivate per mesi, mentre alcuni fornitori hanno applicato interessi di mora ai pagamenti, effettuati per forza di cose in ritardo. «Non tutti i cittadini utilizzano la domiciliazione bancaria e l'invio delle fatture elettroniche», scrive la Colombo al Ministero: «Il ricorso all'invio cartaceo delle comunicazioni e il conseguente pagamento per cassa è un metodo ancora in uso, in particolare per i cittadini nella fascia di età più avanzata».

Lo sportello postale di Bareggio ha sempre respinto la responsabilità, spiegando che la competenza è dello sportello di Cornaredo. Ma questo ovviamente non basta ai cittadini e nemmeno alla sindaca, che chiede al Ministero «una verifica sul posto» e anche «correttivi al profilo organizzativo» per far tornare il servizio postale a livelli ottimali o almeno accettabili.