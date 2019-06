Case vacanze online, i consigli per evitare truffe: le 8 regole della Polizia Postale

Vacanze estive 2019 alle porte, scuole chiuse ed è corsa alla ricerca delle migliori offerte per le case vacanze, sfruttando le occasioni del web. Ma il rischio truffa è sempre dietro l'angolo.

Ormai la ricerca e la prenotazione di viaggi e case online è diventata la prassi per la maggior parte degli italiani.

Vacanze online: i numeri

Secondo i dati del Politecnico di Milano, infatti, nel 2018 il turista ‘non digitale’ è in via di estinzione: solo il 2% degli Italiani tra i 18 e i 75 anni non ha usato Internet per le attività relative alla sua ultima vacanza. Questa tendenza, in crescita continua, riaccende l’attenzione sull’importanza di agire in sicurezza sul web, tematica cara a Subito, piattaforma n.1 in Italia per vendere e comprare con oltre 11 milioni di utenti unici mensili, che insieme a Polizia Postale e delle Comunicazioni e Unione Nazionale Consumatori, rinnova la collaborazione e l’impegno verso i consumatori, offrendo un supporto concreto per scegliere la propria casa vacanza in sicurezza e fornendo poche e semplici regole da applicare in fase di ricerca e prenotazione dell’alloggio prescelto.

Si tratta di consigli particolarmente utili in questo inizio di stagione turistica, quando il fenomeno delle truffe sembra acutizzarsi, complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo. “La Polizia Postale e delle Comunicazioni - dichiara il Dirigente del Compartimento Polizia Postale di Milano – è in prima linea per aiutare i cittadini di tutte le età a individuare e arginare i rischi tipici delle comunicazioni telematiche, fornendo anche consigli e suggerimenti pratici per evitare di cadere in trappole che causano perdite di tempo e di denaro. Gli acquisti online sono oggi una realtà imprescindibile e di grande opportunità - continua Salvatore La Barbera - ed è per questo che gli specialisti della Polizia di Stato, anche attraverso le otto sezioni provinciali sul territorio regionale, sono schierati a fianco degli utenti con un’azione congiunta di “sicurezza partecipata” con chi tutela gli interessi dei consumatori e con il marketplace leader in Italia, il cui messaggio univoco e forte di allerta giunge nel momento di picco delle prenotazioni per l’imminente stagione estiva”.

Alla luce del numero complessivo delle denunce ricevute nell’anno corrente (più di 160mila), cui si aggiunge quello delle persone arrestate e denunciate - conclude il Dirigente di Milano - la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha potenziato il monitoraggio della Rete e le connesse attività di competenza, investigative, preventive e di prossimità, indirizzando l’utenza ad un uso consapevole della rete e dei servizi di pagamento online, misure necessarie per contrastare attivamente le frodi telematiche che proliferano anche in questo settore e che comportano la chiusura degli spazi virtuali illeciti.

“Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un aumento dei consumatori che scelgono di prenotare online le case vacanze per il periodo estivo”, afferma Massimiliano Dona, Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “Il problema è che non sempre le sistemazioni si rivelano all’altezza delle aspettative: in alcuni casi si tratta di disservizi fastidiosi ma che non compromettono la vacanza, in altri riscontriamo, purtroppo, vere e proprie truffe. Per questo motivo è fondamentale fornire ai consumatori gli strumenti di autodifesa per orientarsi tra le offerte, fiutando quando c’è qualcosa che non va, ma anche supportarli nella fase successiva se l’inganno si palesa”.

“Ogni giorno su Subito abbiamo mediamente online 85.000 annunci di case vacanza in tutta la Penisola, in grado di rispondere ad ogni tipologia di vacanza e di budget. Nei periodi di picco stagionale, come ad esempio i mesi di maggio e giugno, riceviamo oltre 100.000 visite settimanali solo nella categoria case vacanze. La sicurezza e la tutela dei nostri utenti sono da sempre al centro delle nostre priorità, per questo lavoriamo su più fronti, verificando contenuti e inserzionisti e fornendo ai nostri utenti strumenti utili a garantire tranquillità e fiducia verso la compravendita online”. spiega Massimiliano Dotti, Director of Content Safety & Support di Subito

8 regole per evitare truffe nelle case vacanze online