Miano, ecco il bilancio della "Fase1": i furbi sono stati solo il 3% delle persone fermate

Fase 1 terminata (almeno per il momento). Ed ora è tempo di bilanci, soprattutto per la Prefettura di Milano che in tutta la Città Metropolitana ha fatto da regista sul rispetto delle norme di contenimento del contagio da coronavirus attraverso controlli sulle strade e nei negozi

Dal 9 marzo al 3 maggio Polizia, Locale, finanza e carabinieri hanno fermato e identificato quasi 600mila persone (593.548 il dato preciso). Le sanzioni? Sono scattate in 19.788 casi. Sono tante? Bisogna guardare il numero in percentuale e quindi solo il 3% delle persone fermate non aveva un reale motivo per spostarsi.

Controlli sulle persone, ma anche sugli esercizi commerciali. Durante i gli accertamenti sono stati passati al setaccio 231.359 negozi. Quelli che hanno tentato di fare i furbi sono stati solo 655: lo 0,28% (quasi tre ogni mille).

"L’imponente mole dei controlli e il limitato numero delle violazioni testimonia la diffusa consapevolezza nei comportamenti che rimane, ancora oggi, fondamentale per superare l’emergenza Covid", ha commentato la Prefettura in una nota.

I dati sugli spostamenti nella prima giornata di Fase2

Nella giornata di lunedì 4 maggio, prima giornata di Fase 2, il traffico veicolare a Milano è stato circa "il 30-35% maggiore rispetto alla settimana scorsa; circa il 60% in meno se si prende come riferimento un lunedì pre lockdown". Il dato è stato comunicato da Palazzo Marino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La Polizia locale — ha fatto sapere il municipio — ha presidiato in particolar modo parchi e aree verdi, dove non ci sono state grandi criticità, ha effettuato una decina di interventi su richiesta di Atm, poiché c'erano più persone del consentito su alcuni autobus e tram (linee 90-91, 57, 56, 82, 95, 14), oltre 130 controlli tra esercizi commerciali e pubblici (una sola sanzione per mancanza di gel e guanti)".