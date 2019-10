Poliziotti e magistrati "a scuola" di "Codice rosso", tutti insieme per difendere le donne

Tutti insieme, uniti, a difesa delle donne. Martedì mattina, nella sala Scrofani della Questura di Milano, si è tenuto il primo convegno sul "Codice rosso", la legge approvata a luglio 2019 che punta a rendere più veloci le pratiche in caso di episodi di violenza di genere.

All'appuntamento hanno preso parte il Questore Sergio Brocca, il magistrato Fabio Roia, il procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella - capo del dipartimento Fasce deboli della procura di Milano -, la dottoressa Alessandra Kustermann - primario del servizio violenza sessuale e domestica della Mangiagalli - e la dottoressa Alessandra Simone, a capo della divisione anticrimine di via Fatebenefratelli.

Proprio la dirigente meneghina ha illustrato le numerose iniziative realizzate negli ultimi due anni dalla Questura di Milano nel campo della prevenzione della violenza contro vittime vulnerabili, tra cui il Protocollo Zeus: l'intervento che invita gli autori di violenze sulle donne a sottoporsi ad un percorso di recupero trattamentale.

Il convegno è stata anche l'occasione, per tutti, di andare "a scuola" di Codice rosso. Agli agenti sono infatti stati illustrati tutti gli accorgimenti necessari a seguito della legge, fondata sulla tempestività delle operazioni della magistratura e delle forze dell'ordine.

"Nel corso della mattinata - ha fatto sapere la Questura - sono state affrontate in modo costruttivo le problematiche inerenti l’accelerazione dei procedimenti penali per i reati in questione, anche nell’ottica della razionalizzazione dell’impiego delle risorse".