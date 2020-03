Emergenza Coronavirus, la Croce Rossa di Milano raddoppia gli sforzi per aiutare i senzatetto

Oltre 600 pasti e 60 kit igienici distribuiti i sette giorni. È questa la cifra che fotografa lo sforzo della Croce Rossa di Milano per aiutare i senza fissa dimora durante la prima settimana di allerta per il Coronavirus. Uno sforzo raddoppiato rispetto al solito perché, a causa delle disposizioni sanitarie delle autorità, alcune mense, dormitori e associazioni hanno dovuto limitare, se non addirittura sospendere, le proprie attività. E così centinaia di persone e famiglie già in difficoltà si sono quindi trovate in una condizione ancora più critica.

Per far fronte all’emergenza, la Croce Rossa di Milano, in coordinamento con il Comune di Milano e con la rete di associazioni del territorio, si è quindi subito attivata per incrementare il numero di uscite delle unità di strada, non soltanto per distribuire alimenti e generi di prima necessità, ma anche per fornire assistenza medica di base e supporto psicologico. In totale, tra il 24 febbraio e il 1° marzo, la Croce Rossa ha potuto garantire 8 interventi medici, 15 colloqui con uno psicologo, 645 pasti e 60 kit igienici, consegnati nel rispetto della massima tutela di operatori e beneficiari.

"In un momento come questo poter contare su volontari preparati e sulla rete coordinata di Comitati Cri della provincia di Milano è stato essenziale per rispondere rapidamente e in sicurezza ai bisogni della cittadinanza più fragile", ha spiegato Federico Lupo Trevisan, responsabile progetti sociali della Croce Rossa di Milano.

Da martedì 3 marzo, saranno attivati due presidi informativi per gli operatori e per tutte le centinaia di persone che ogni giorno si rivolgono ai centri dell'associazione Pane Quotidiano in viale Monza e via Toscana per ricevere beni alimentari. Un presidio medico sarà invece attivato due volte alla settimana presso il dormitorio della Caritas in via Sammartini.