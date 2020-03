Nell'emergenza causata dal coronavirus Alpha Test fa la sua donazione a supporto di tre ospedali italiani: cinquantamila euro per il Niguarda di Milano (20mila), lo Spallanzani di Roma (15mila) e il Cotugno di Napoli (15mila).

FACCIAMO LA NOSTRA PARTE, INSIEME è lo slogan che accompagna l'iniziativa che stiamo comunicando in queste ore su tutti i canali social alla nostra community di studenti, invitandoli a contribuire. Il nostro sostegno ai tre ospedali non si esaurisce qui: da oggi e nelle prossime settimane verseremo 5 euro per ogni abbonamento alla nostra piattaforma di e-learning AlphaTestAcademy sottoscritto dai ragazzi.

TEST A SETTEMBRE. Ormai è ufficiale: la prospettiva dei test di ammissione all'università ha una scadenza precisa. Proprio ieri il Ministero dell'Università ha annunciato le date dei test nazionali, tra cui quello di Medicina e quello delle Professioni Sanitarie, tradizionalmente i più affollati: si terranno a partire dal primo di settembre e non vedranno novità particolari nella struttura (qui tutte le date).

E-LEARNING GRATUITO. Con la reclusione forzata di queste settimane, il tempo per pensare anche ai test di ingresso non manca e lo studio online è la soluzione adeguata. A tutti i ragazzi interessati, Alpha Test mette a disposizione due settimane gratuite di preparazione sulla piattaforma AlphaTestAcademy. Chi poi sceglierà di acquistare un abbonamento fino alla data del test contribuirà - come riportato sopra - alla seconda fase della nostra donazione.

I CORSI IN AULA CONTINUANO A DISTANZA. Lo staff di docenti Alpha Test sta infine lavorando intensamente anche con tutti i ragazzi che, al stavano frequentando i corsi attivi in tutta Italia da novembre. La pausa forzata dalle lezioni in aula non ci ha fermato: abbiamo infatti predisposto lezioni online apposite per non perdere tempo prezioso.

#FINOALLULTIMACROCETTA è il motto social di Alpha Test, valido più che mai in questo frangente difficile.