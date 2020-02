Malpensa, termometri digitali a pistola su tutti viaggiatori in arrivo: al via i controlli

Controlli della temperatura su tutti i viaggiatori in arrivo per prevenire il rischio contagio da coronavirus. Scattano nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio i controlli all'aeroporto di Malpensa, che a breve verranno effettuati anche nello scalo cittadino di Linate.

Nell'aeroporto del Varesotto sono stati allestiti tre corridoi, due al terminal uno e un terzo al terminal due, dove gli addetti controlleranno i passeggeri con termometri digitali a pistola. A Linate, dove il corridoio predisposto sarà solo uno, le misurazioni dovrebbero partire da giovedì 6 febbraio.

Nel frattempo, come annunciato dall'assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera, almeno per ora "nessuna restrizione in Lombardia per ragazzi e bambini che arrivano dalla Cina", diversamente da quanto richiesto dai governatori leghisti di Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli, Attilio Fontana, Luca Zaia, Maurizio Fugatti e Massimiliano Fedriga. In città poi è ancora in corso la psicosi che ha portato una crisi nera per i ristoranti cinesi: tanto che uno di questi è stato costretto a chiudere.