Milano, tutte le attività commerciali che sono aperte e che fanno consegna a domicilio

Sono giorni difficili, e non sappiamo quanto dureranno. L'emergenza coronavirus ha imposto a tutta ItaliaMilano, emergenza coronavirus | Elenco negozi che fanno delivery consegne a domicilio, artigiani e piccole aziende restrizioni rigide ma necessarie, costringendo molti commercianti a chiudere. Se una delle poche attività ammesse dal nuovo decreto è la consegna a domicilio, MilanoToday vuole supportare tutti quei negozianti, quelle imprese e quei ristoranti che hanno un e-commerce o che fanno delivery, per offrire un servizio utile ai clienti e a tutti i cittadini.

Come registrare gratuitamente la propria impresa

Per registrare gratuitamente la propria impresa o il proprio negozio occorre visitare la sezione dedicata sul sito di MilanoToday. Qui si dovranno inserire alcuni campi obbligatori come i contatti telefonici e l'indirizzo, compilando anche una descrizione dell'attività ed una eventuale segnalazione dei servizi / prodotti offerti a domicilio.

Una volta effettuato il caricamento della scheda la redazione riceverà un avviso e procederà alla sua approvazione; la scheda verrà quindi inserita nell'elenco sottostante.

Milano, emergenza coronavirus | Elenco negozi che fanno delivery consegne a domicilio, artigiani e piccole aziende

„

I negozi e i ristoranti aperti a Milano

Alimentari, Ristoranti e Pizzerie

Enrico Rizzi Milano (dolci e gelati), Via Cesare Correnti, 5

Italian Creative Salad , Via Gerolamo Tiraboschi

Fast Fruit, Via Cesare Lombroso , 54

Rustell arrosticini, Via Michelangelo Buonarroti, 21

Assistenza tecnica

Elettricista Elettrosat, Via Privata Ernesto Reinach

Termotec, Via Cesare Abba, 25

Benessere

Snep, Via Maggio, 26/C, Milano

Cartolerie e cancellerie

Il Foglio cancelleria, Via Giovanni Pascoli, 39

Delivery, logistica e trasporti

Milano Express, Via Guglielmo Guintellin o, 26

Farmacie e Parafarmacie

Parafarmacia San Felice, Piazza Centro Commerciale, Segrate

Lavanderie

Lavanderia Mamaclean, Via Enrico Fermi, 20, Assago

Ottici

Ottica Aleardi, Corso San Gottardo, 2

Ottica Vinci, Via Alberto Albricci, 9

Ottica In, Via D'Adda, 4/e, Settimo Milanese e Via Magenta 41 , Cornaredo

“

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Milano, emergenza coronavirus | Elenco negozi che fanno delivery consegne a domicilio, artigiani e