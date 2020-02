Coronavirus, 112 al collasso: ecco i numeri da chiamare per avere informazioni sul virus

Centralino del 112 al collasso. È uno degli effetti indiretti dell'emergenza Coronavirus, il nuovo virus che ha già causato 89 contagi - ultimo dato ufficiale di domenica mattina - e una vittima, una donna di 77 anni morta nel Lodigiano.

Nelle ultime ore, inevitabilmente, il 112 è stato preso d'assalto da cittadini spaventati e in cerca di informazioni e così sui social sono comparsi pian piano post di amministratori pubblici e associazioni di volontariato che hanno invitato tutti a contattare i due numeri "speciali" attivati proprio per l'emergenza.

"I cittadini che risiedono nei comuni del focolaio - nel Lodigiano - non devono recarsi in pronto soccorso ma chiamare il numero 800 894545. Per informazioni generali chiamare invece il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute", ha ricordato regione Lombardia.

"Al fine di non far collassare il numero unico emergenze 112 è stato istituito il numero verde 800 894545 al quale risponde l'Unità di Crisi di Regione Lombardia che può dare indicazioni e risposte in merito all’emergenza CoronaVirus - ha sottolineato la pagina Sos emergenza -. Chiediamo di divulgare questo messaggio per far sì che il numero unico 112 possa essere accessibile e rispondere prontamente anche a tutte le altre emergenze".