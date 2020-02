Coronavirus, il tecnico del Ludogorets: "Pare che gli italiani non lo prendano sul serio"

"L'emergenza Coronavirus? Non sono un medico né uno specialista in questo campo, quindi non posso esprimere un parere. Ma guardando la situazione a Milano, sembra che gli italiani non la prendano sul serio come in Bulgaria".

Pavel Vrba, tecnico del Ludogorets, commenta così l'emergenza sanitaria per il Coronavirus in Italia, alla vigilia della gara contro l'Inter in Europa League. "Se segniamo per primi, la partita sarà interessante - le sue parole -. Sarà diverso rispetto all'andata perché giocheremo senza tifosi e perché l'Inter ha già un vantaggio importante, ma non so che impatto avrà sui giocatori".

I giocatori del club bulgaro con mascherine e guanti

Intanto, i giocatori del club bulgaro sono sbarcati a Milano indossando mascherine sul viso e guanti alle mani. Il club Ludogorets aveva sollecitato chiarimenti alla Uefa e all'Inter riguardo l'emergenza coronavirus, prima che si decidesse di giocare la gara a porte chiuse.

Si giocherà senza tifosi anche il big match tra Inter e Juventus e la gara tra Genoa e il Milan. A dire sì alle gare sportive a porte chiuse, nei territori interessati dalla diffusione del coronavirus è stato il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora. Anche se nelle ultime ore si sta valutando di aprire gli stadi.