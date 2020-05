Fase 2 in Lombardia: ecco cosa riapre e cosa si può fare dal 4 maggio

È ormai vicinissima la Fase 2, che in tutt'Italia porterà la riapertura di alcune attività produttive e la concessione di spostamenti per fare visita ai congiunti. Ma cosa cambia in Lombardia? La nuova ordinanza regionale firmata dal presidente Attilio Fontana è sostanzialmente in linea con le misure del governo, prevedendo però la permanenza dell'obbligo di coprirsi naso e bocca con mascherine, oppure sciarpe o foulard, anche all'aperto.

Negozi che riapriranno il 4 maggio

Oltre al calendario delle riaperture previsto a livello nazionale, in Lombardia potranno riaprire i mercati all'aperto ma solo per quanto riguarda la vendita di generi alimentari e nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19.

A poter riaprire lunedì saranno anche studi professionali, cartolerie, librerie e negozi di fiori. Vengono meno, inoltre, le restrizioni per i distributori h24 di prodotti alimentari che quindi potranno vendere di tutto e non più non solo acqua, latte e prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, come previsto dal precedente Dpcm. I ristoranti, oltre che consegnare a domicilio, potranno anche offrire servizio di asporto, sempre nel rispetto del divieto di assembramento.

La possibilità di tornare in attività in Lombardia riguarda anche servizi bancari, assicurativi e alberghieri, negozi di riparazione e vendita di computer, telefoni ed elettrodomestici, articoli per illuminazione, ferramenta, vernici, materiale elettrico termoidraulico e apparecchiature fotografiche.

Il commercio al dettaglio ripartirà il 18 maggio. Mentre parrucchieri, estetisti e barbieri dovrebbero poter tornare in attività il 1° giugno insieme a bar e ristoranti.

Cosa cambia per i cittadini

Milanesi e lombardi dal 4 maggio potranno fare sport e attività fisica all'aperto senza dover rimanere a 200 metri dalla propria abitazione. Come in tutta Italia, inoltre, ai motivi già validi per gli spostaenti - lavoro, salute e comprovata necessità - si aggiunge quello delle visite ai congiunti, che dovranno avvenire comunque all'interno del territorio regionale.

Da lunedì sarà poi possibile andare nei parchi, nei giardini e nelle ville che verranno riaperti, per correre o passeggiare, ma rispettando alcune regole. Via libera anche alla toelettatura degli animali.

Traporti pubblici

Per i mezzi Atm le corse, che dovrebbero essere potenziate, saranno 'a numero chiuso' e prevederanno uno spazio tra i sedili per distanzare i passeggeri. Ad annunciarlo il Comune di Milano, specificando anche che sulle carrozze della metro e sui bus la distanza da tenere verrà indicata sia sul pavimento che sui sedili , e possibilmente anche nelle stazioni della metropolitana e alle fermate in strada.

I posti a disposizione sui mezzi pubblici saranno comunque inferiori, per questo e per evitare di creare affollamento, l'auspicio è che i cittadini usino biciclette o scooter, possibilemente elettrici. Per favorire gli spostamenti dei milanesi che decideranno di utilizzare la bici il Comune sta creando 23 nuovi chilometri di pista ciclabile.

I convogli di Trenord potranno trasportare passeggeri pari al 50% dei posti a sedere: la capienza verrà quindi tagliata di tre quarti. I passeggeri, come sui mezzi Atm, potranno salire a bordo del treno soltanto se indosseranno guanti e mascherina. Una volta all'interno della carrozza potranno sedersi solo sui sedili liberi dal "bollino". I viaggiatori, inoltre, potranno accedere solo se ci sarà posto. E se il treno fosse già tutto occupato non si potrà salire: bisognerà aspettare la corsa successiva.