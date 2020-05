Gli addetti alle mense scolastiche saranno impiegati nelle anagrafi e nei parchi

E' stato modificato lo statuto di Milano Ristorazione, la società del Comune di Milano che normalmente si occupa di preparare i pasti per le mense, innanzitutto quelle scolastiche. Ora gli addetti di Milano Ristorazione, circa ottocento, potranno estendere la loro attività per erogare altri servizi nelle sedi e aree comunali, come l'accoglienza e la pulizia e altre attività di ausilio e supporto, in primo luogo nelle sedi anagrafiche che, progressivamente, stanno riaprendo dopo l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Il voto in consiglio è stato unanime. Ed è stato approvato anche un emendamento di Forza Italia (presentato da Alessandro De Chirico) con il quale si aggiunge che il personale di Milano Ristorazione potrà essere impiegato anche su aree pubbliche, come i parchi recintati, per contingentare gli ingressi ed eventualmente misurare la temperatura. Con un ulteriore ordine del giorno sempre di De Chirico si impegna la giunta a far sì che i lavoratori impiegati per lo scodellamento nelle mense scolastiche (che non dipendono direttamente da Milano Ristorazione ma da società cooperative) possano a loro volta affiancare i colleghi di Milano Ristorazione in queste attività collaterali di accoglienza, pulizia e ausilio all'amministrazione.

Per queste persone si tratta anche di uno spiraglio di luce sul proprio futuro lavorativo dopo lo stop forzato, visto anche che le scuole riapriranno non prima di settembre 2020.