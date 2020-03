Coronavirus, la proposta dell'Aero club: "I nostri velivoli per sorvegliare Milano dall'alto"

La guerra al Coronavirus si combatte anche dall'alto. O almeno si potrebbe. L'Aero club Milano ha infatti deciso di offrire al comune e a regione Lombardia l'utilizzo gratuito dei propri velivoli e i servizi dei propri istruttori per dare una mano nella lotta al contenimento dei contagi.

"Con una comunicazione inviata al Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ed al Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Aero Club Milano Avvocato Antonio Giuffrida ha offerto la piena disponibilità, immediata e gratuita, dei velivoli e dei piloti istruttori basati presso l’aeroporto Bordoni di Milano-Bresso", si legge in una nota dell'associazione.

E sono proprio gli esperti dell'Aero club a fornire a palazzo Marino e al Pirellone qualche ipotesi di utilizzo dei loro aerei.

"Con una flotta di 18 aeromobili da turismo, Aero Club Milano, ospitando a bordo funzionari di Polizia o della Protezione Civile, può effettuare sorveglianza del territorio, collegamenti e trasporti leggeri di personale e materiale sanitario, atterrando su ogni struttura aeroportuale comprese aviosuperfici, aeroporti minori, ovvero contando su una rete capillare composta da centinaia di aerodromi sul territorio nazionale".

In pratica, quindi, i velivoli potrebbero essere utilizzati per sorvegliare dall'alto eventuali assembramenti in strada - ormai vieati - o per effettuare in maniera più rapida trasporti di medici, infermieri, operatori e materiali sanitari.



