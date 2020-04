Coronavirus, agenti regalano mascherina ad un anziano "chiuso" in casa dall'inverno

Il gran cuore dei poliziotti. Due agenti di una Volante del commissariato Rho Pero martedì mattina hanno donato una delle loro mascherine a un anziano che era stato "sorpreso" in un giardino senza nessuna protezione.

I poliziotti si erano avvicinati all'uomo, il signor Luigi, dopo averlo visto in un'area verde sotto un condominio e - racconta la Questura - hanno così scoperto che l'anziano "per motivi di salute non usciva dalla propria casa dall’inverno scorso e aveva approfittato della bella giornata per scendere nel giardino sotto casa e prendere finalmente una boccata d’aria e qualche raggio di sole insieme alla moglie che lo aiutava negli spostamenti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo aver verificato che "nonno Luigi" aveva validi motivi per essere lì, gli agenti gli hanno donato una mascherina e lo hanno aiutato ad indossarla. Prima di salutarlo gli hanno anche raccomandato di evitare di avvicinarsi a chiunque a meno di un metro di distanza e lo hanno esortato, comunque, a rientrare in casa quanto prima, per tutelare la sua salute.