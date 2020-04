Coronavirus, la curva "oscillante" di Milano preoccupa. Spesi 208 milioni o "oltre 400"?

Altra giornata di lotta al Coronavirus, quella di venerdì 10 aprile, per Milano e la Lombardia. La "bomba atomica", per usare le parole dell'assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera, sembra aver esaurito almeno in parte i suoi effetti devastanti e la curva dei contagi sta pian piano tendendo verso il basso in tutta la regione.

Unica eccezione, ancora una volta, la città di Milano, che qualche giorno fa "preoccupava" il Pirellone e adesso, sempre per ammissione dello stesso Gallera, "richiede la massima attenzione".

Coronavirus, la curva di Milano non scende

"A Milano la situazione è stabile, anche se la linea continua ad oscillare", il commento di Gallera nella serata di giovedì 9 aprile durante la consueta conferenza stampa per presentare il bollettino con i dati del giorno.

"Dobbiamo insistere ancora di più", aveva aggiunto, annunciando poi che proprio la città della Madonnina è quella in cui gli spostamenti dei cittadini si sono ridotti maggiormente stando all'analisi dei flussi che arrivano dalle celle telefoniche.

"Va da sé che dovremo passare il week end di Pasqua in casa - aveva ribadito -, rispettando le misure restrittive previste dalle ordinanze".

Quarantena e lockdown fino al 3 maggio

E con ogni probabilità il weekend di Pasqua non sarà l'ultimo in casa. Dopo giorni di riflessione e confronti con tecnici e mondo scientifico, il governo ha infatti deciso: la quarantena e il lockdown per l'Italia saranno prolungati fino al 3 maggio.

La scelta non è ancora stata ufficializzata, ma è diventata ufficiosa giovedì nella videoconferenza che ha messo attorno al tavolo regioni, Anci, Upi ed esecutivo. Il governo Conte ha sposato la linea prudente ed è certo che una riapertura troppo affrettata - come più volte sottolineato anche dai medici - significherebbe esporre il Paese a un rischio troppo grosso.

Così, divieti e restrizioni, che finora sono in vigore fino al 13 aprile, lunedì di Pasquetta, saranno prolungati con un decreto fino a domenica 3 maggio.

Maxi controlli per i ponti

E che l'attenzione sia altissima sul rischio di una possibile nuove escalation dei contagi lo conferma una circolare del Viminale che rafforza in maniera ferrea i controlli per Pasqua e per i ponti del 25 aprile e del 1 maggio.

"È del tutto evidente - scrive il capo di gabinetto del ministro Matteo Piantedosi - che, nell'attuale contesto non sarà possibile per la popolazione effettuare i consueti trasferimenti verso località a richiamo turistico" e dunque è necessario "dedicare la massima attenzione nella predisposizione di mirati piani di rafforzamento della vigilanza e del controllo" sia all'interno dei comuni sia tra località diverse, "compreso il divieto di recarsi nelle seconde case utilizzate per le vacanze". E le forze dell'ordine controlleranno i principali viali di Milano, ma anche gli accessi alle autostrade e alle tangenziali.

2 positivi in giro, 579 multati

Ma il numero dei "furbetti" resta ancora alto: stando a quanto riferito dalla Prefettura meneghina in una nota, 579 tra i controllati sono infatti stati multati - la sanzione parte da 400 euro - per "il mancato rispetto delle disposizioni sugli spostamenti per il contenimento del contagio per l'emergenza coronavirus".

Una persona è stata denunciata per falsa attestazione - per aver mentito alle forze dell'ordine sul motivo della sua uscita - e altre due sono invece state denunciate perché positive e trovate in giro nonostante dovessero essere in quarantena.

"Spesi 208 milioni"

Intanto c'è da registrare lo scontro, l'ennesimo, tra il governo di Roma e l'amministrazione lombarda. A innescare la miccia, nel pomeriggio di giovedì, era stato il capo della protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, che aveva tenuto un incontro con il sindaco Beppe Sala e il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia.

Al termine dell'appuntamento, Borrelli aveva parlato dei soldi spesi dal Pirellone, che saranno rimborsati dallo Stato: "A noi risulta dal confronto con il coordinamento delle Regioni che da Regione Lombardia siano stati spesi ad oggi 208 milioni di euro per l'acquisto di Dpi e apparecchiature medicali - aveva specificato il numero uno della protezione civile -. Di questo abbiamo chiesto di avere una rendicontazione. Non appena l'avremo, procederemo a trasferire alla regione le spese che sono state sostenute e riscontrate. Ad oggi non abbiamo alcuna rendicontazione".

Gli aveva fatto eco anche Boccia: "La Regione Lombardia - aveva detto - ha avuto le garanzie che tutte le spese fatte sono assolutamente coperte dallo Stato centrale, ma era necessario rendicontare tutte le spese".

"Spesi oltre 400 milioni"

A stretto giro di posta era arrivata la replica di Davide Caparini, assessore al bilancio lombardo. "Confermiamo - aveva chiarito - che la spesa sostenuta finora da Regione Lombardia è di oltre 400 milioni di euro".

"La somma citata dal dottor Borrelli era l'ultima in possesso della Protezione civile a fine marzo e oggi la spesa ha raggiunto oltre 400 milioni di euro", aveva rivendicato Caparini, che in una nota aveva anche elencato tutti gli strumenti acquistati con quei soldi.

Coronavirus, contagi e morti in Lombardia

Polemiche a parte, la battaglia all'epidemia sembra essere vicina al punto di svolta. "I dati continuano ad essere positivi - aveva esultato giovedì Gallera - e anche i numeri dei ricoverati sono contenuti".

Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono infatti stati processati 9.396 tamponi, che hanno restituito 1388 nuovi positivi, per un totale di 54.802, con una leggera crescita - il giorno precedente erano 1.089 in più - che però si giustifica con il più alto numero di test effettuati, come aveva spiegato l'assessore.

Dall'inizio dell'epidemia in Lombardia sono morte 10.022 persone, +300 tra mercoledì e giovedì. "Questo - aveva commentato l'assessore - è un dato un pò più alto ma sempre in linea ". Le persone ricoverate in totale sono 11.796, +77, e calano i pazienti in terapia intensiva, che sono 1.236, con una riduzione totale di 21 pazienti in 24 ore.

In crescita, per fortuna, i dimessi, +559. "Nel complesso - aveva affermato Gallera - si conferma il trend in decrescita di contagi e morti".

Coronavirus, contagi e morti a Milano

A Milano e provincia le persone positive al Covid 19 sono 12.479, +440 nelle ultime 24 ore, di più rispetto al giorno precedente quando l'aumento era stato di 252. Di questi casi 4.979 sono a Milano città: +155 contro i +80 delle 24 ore precedenti.

"Un numero - aveva detto Gallera - un po' più ampio rispetto a ieri, perché in questa città la situazione è stabile ma con oscillamenti di giorno in giorno. Per questo occorre prestare la massima attenzione".

Questi i numeri dell'epidemia nelle altre province lombarde al 9 aprile: Bergamo 10.043 (+112), Brescia 10.122 (+213), Como 1.605 (+63), Cremona 4.489 (+67), Lecco 1.805 (+50), Lodi 2.376 (29), Monza e Brianza 3.355 (+91), Mantova 2.277 (61), Pavia 2.889 (+66), Sondrio 654 (+18), Varese 1.491 (+143).



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.