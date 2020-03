Coronavirus, altra giornata di lotta: controlli sui cellulari e ipotesi di "misure più rigide"

Altra giornata di guerra al Coronavirus, quella di mercoledì 18 marzo. La battaglia ora si combatte anche a colpi di tecnologia. Regione Lombardia - dove si registrano già oltre 16mila contagi e più di 1.600 morti - sta infatti analizzando, e continuerà a farlo, le celle telefoniche per avere un'idea di quanta gente ancora si stia muovendo. E la stessa regione non esclude l'adozione di "misure più rigide", per dirla con le parole dell'assessore al Welfare, Giulio Gallera.

L'ordine degli ultimi giorni è "io resto a casa" - il nome del decreto emanato dal governo per cercare di contenere l'epidemia -, ma evidentemente, per stessa ammissione della giunta regionale, ci sono ancora troppe persone che escono di casa.

Coronavirus, controlli sui telefoni per gli spostamenti

"Abbiamo attivato una tecnologia in collaborazione con le compagnie di rete mobile", ha annunciato martedì sera il vicepresidente del Pirellone, Fabrizio Sala. I dati servono a registrare in maniera quantitativa - quindi totalmente anonima per i proprietari dei telefoni - la mole di persone in movimento in regione verificando in sostanza quelli che si staccano dalla propria cella telefonica solita, passando a un'altra.

Ad oggi, i dati dicono che il calo dei movimenti è stato del 60%: Ci sono ancora troppe persone che si spostano - ha spiegato Sala -, corrispondenti al 40% del totale. Il consiglio è e resta di rimanere a casa".

"Il 40% - ha ribadito il numero due del Pirellone - non è un dato sufficiente per dirci che riusciamo a contenere nel miglior modo possibile il virus. C'è sicuramente chi lavora, e li ringraziamo tutti, ma a chi si muove ancora per motivi superflui continuiamo a chiedere «state a casa» perché - ha concluso Sala - il dato non è sufficientemente basso".

Foto - Il grafico con gli spostamenti

"O la curva scende o misure più rigide"

E che potrebbe non bastare lo sa anche l'assessore Giulio Gallera, che ha lasciato intendere che nei prossimi giorni potrebbe arrivare una nuova "stretta" in tutta la Lombardia.

"Domenica o la curva scende o probabilmente bisognerà valutare l'assunzione di misure un po' più rigide", ha dichiarato nella mattinata di mercoledì, aggiungendo: "Spero che i sacrifici di molti e l'atteggiamento consapevole dei lombardi possa essere sufficiente".

Una nuova misura potrebbe essere l'entrata contingentata sui mezzi pubblici. "Penso che da un lato o si cerca di aumentare le corse nelle ore di punte o magari chiuderlo in altre momenti, o se questo non è possibile va contingentato, cioè dovrebbe essere consentito di entrare nei vagoni solo a un numero ridotto di persone e gli altri aspetteranno. Non vedo alternative", ha spiegato Gallera rispondendo a una domanda sull'affollamento dei mezzi pubblici a Milano, che - dopo un primo taglio più deciso - da martedì offrono un servizio al 75% del potenziale.

Coronavirus, i contagi a Milano e in Lombardia

E, in effetti, i numeri dei contagi continuano a crescere, anche se - e potrebbe essere una buona notizia - in maniera un po' meno "brusca".

Gli ultimi dati ufficiali sono arrivati nel pomeriggio di giovedì 17 marzo, con il solito bollettino di regione Lombardia: a Milano città 964 contagi - + 151 in un giorno - e nella città metropolitana 2.326, con un aumento di 343 casi.

Non va meglio per tutta la Lombardia: l'ultimo aggiornamento dice che i contagiati sono 16.220, con 1.571 nuovi casi rispetto a lunedì. Sale tristemente anche la conta dei morti, arrivata a 1.640, con 220 decessi nel giro di 24 ore.

Segno più anche per le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva: sono 879 e sono aumentate di 56 unità in una giornata.

I casi di Coronavirus provincia per provincia

La provincia più colpita dal Coronavirus è ancora Bergamo - 3993 casi -, seguita da Brescia - 3300 casi - e Milano, 2326.

Poi ci sono: Cremona - 2073 -, Lodi - 1418 -, Pavia - 884 -, Mantova - 465 -, Lecco con 440, Monza e Brianza - 376 -, Como - 256 -, Varese - 234 - e Sondrio con 74.

Coronavirus, sì all'ospedale in Fiera

Martedì è arrivata anche qualche buona notizia, soprattutto dal sistema sanitario, ormai quasi messo in ginocchio dall'emergenza. In giornata sono stati allestiti i prototipi dei moduli che comporranno l'ospedale all'interno della Fiera MilanoCity. Per il momento non sono funzionanti, ma l'obiettivo della Regione è quello di moltiplicarli - letteralmente - e trasformare una sezione dell'ex polo fieristico in un vero nosocomio.

I lavori sono ripartiti dopo le incomprensioni dei giorni precedenti - e dopo l'arrivo di Guido Bertolaso al fianco di Attilio Fontana - e una grande mano è arrivata anche dalle donazioni per oltre 30 milioni di euro da parte di Berlusconi, Caprotti e Moncler.

"Ho avuto un'altra riunione operativa con il team di Bertolaso. Devo dire che c'à stata una notevole accelerazione per la realizzazione dell'ospedale in Fiera Milano - ha dichiarato il presidente Attilio Fontana parlando con i giornalisti nel pomeriggio di martedì -. Sono ottimista, aspettiamo le ultime risposte sui respiratori".

"Ospedale in Fiera per tutto il Paese"

Fontana, rispondendo a una domanda dei cronisti, ha ribadito che "continua anche il confronto con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella" che "è molto attento ed esprime la sua vicinanza e il suo sostegno a chi lavora sul campo. Credo che debba essere sempre aggiornato di ogni evoluzione della situazione".

"Il Governo ci ha assicurato il massimo della collaborazione per la realizzazione dell'hub dedicato ai pazienti di Coronavirus, nei locali messi a disposizione dalla Fiera. Sarà una struttura - ha poi annunciato il presidente - a servizio delle esigenze di tutto il Paese per far fronte a questa emergenza".

Coronavirus, 40 milioni di euro di donazioni

Proprio il governatore, in serata, ha voluto rivolgere il suo grazie a chi ha donato, dagli imprenditori ai "normali" cittadini.

"Sono arrivate donazioni per oltre 40 milioni di euro in pochi giorni per la lotta al Coronavirus e la salute dei lombardi. Sono profondamente orgoglioso dei lombardi che ancora una volta hanno dimostrando il loro grand coeur, donando ognuno ciò che può, dai 5 euro ai 10 milioni", ha scritto il presidente della regione.

"Ognuno ha dato il proprio contributo per sostenere il lavoro che Regione Lombardia sta mettendo in campo - ha ribadito - sia per riorganizzare e ampliare le Unità di Terapia Intensiva, consentendo a medici, infermieri, operatori sociosanitari e volontari di far fronte all'emergenza, sia per la realizzazione del nuovo ospedale nei padiglioni di Fiera Milano".

"Ciascun euro, ogni donazione piccola e grande, sarà rendicontata e - ha concluso Fontana - destinata alla nostra sanità, ai nostri cittadini".

Dalla Cina volo con 10 tonnellate di materiale sanitario

E solidarietà è arrivata, come in passato, anche dalla Cina. Mercoledì pomeriggio a Milano atterra un aereo da Shangai carico di 10 tonnellate di materiale sanitario donato da alcune province cinesi all'Italia.

Ad annunciarlo, con un post Facebook, è stato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Lo sforzo che l’Italia sta sostenendo in queste settimane è grandissimo. E come Governo abbiamo il dovere di dare risposte concrete, soprattutto verso medici, infermieri e operatori sociosanitari che 24 ore su 24 sono in prima linea a combattere l’emergenza Coronavirus. Domani pomeriggio - ha scritto il ministro grillino - arriverà a Milano, da Shanghai, un volo cargo con circa 10 tonnellate di materiale sanitario".

A bordo ci saranno "30 ventilatori polmonari, 400mila mascherine, 60mila kit diagnostici, farmaci, 5.500 tute protettive, 6.700 occhiali protettivi e molto altro. Aiuti che si vanno ad aggiungere a quelli già arrivati nei giorni scorsi" a Roma e martedì mattina a Milano con una donazione della Croce rossa cinese.

A Milano in arrivo medici dalla Cina

Non solo materiale sanitario. Perché - ha spiegato lo stesso Di Maio - "l'aereo trasporterà anche due gruppi di medici, infermieri ed esperti cinesi che, a seguito delle intese siglate tra i ministeri degli Esteri, della Salute e le Regioni Lombardia e Toscana, si recheranno a Firenze e Milano", dove continua la lotta per trovare posti in terapia intensiva.

E nei prossimi giorni la staffetta di solidarietà si ripeterà un'altra volta. "Inoltre - ha sottolineato Di Maio - partirà un altro volo cargo per la Cina che porterà in Italia altri 100 ventilatori polmonari e almeno altri 2 milioni di mascherine, in parte già acquistate dalla Protezione Civile e dal commissario straordinario per le strutture ospedaliere, in parte oggetto di donazioni".

"Mentre dalla Germania - ha concluso il ministro - sono in arrivo oltre 1.500 tute mediche destinate agli ospedali della Lombardia. L’Italia non è sola e oggi tutto il mondo deve parlare una sola lingua: quella dell’umanità".

Nuova autocertificazione per uscire

E nella giornata di martedì novità sono arrivate anche dal governo, che ha deciso di cambiare l'autocertificazione necessaria per uscire di casa - solo per motivi di lavoro o per l'acquisto di beni di prima necessità - ed evitare così multa e denuncia che scattano in caso di uscita senza reale necessità.

"È on line il nuovo modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti che contiene una nuova voce", ha fatto sapere il ministero degli Interni. La grande novità è che "l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus Covid-19".

Nuova autodichiarazione, cosa cambia

In sostanza, da oggi - oltre a dichiarare il perché dello spostamento -, i cittadini dovranno anche certificare di non essere in quarantena per positività al Coronavirus.

"Il nuovo modello - ha spiegato il Viminale - prevede anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.