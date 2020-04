Coronavirus, da giovedì via ai test sierologici. A Milano si inizia dalla settimana successiva

Altra giornata di battaglia al Coronavirus, quella di mercoledì 22 aprile, per la Lombardia e Milano, da ormai due mesi in lotta con quello che è stato - per usare le parole dei vertici regionali - uno "tsunami".

I dati sui contagi si confermano giorno dopo giorno in chiaro scuro: da un lato la pressione su ospedali e terapie intensive cala, dall'altro i morti restano tanti e il numero dei nuovi positivi, soprattutto a Milano e provincia, continua ad essere elevato.

Via ai test sierologici

Da giovedì una nuova arma per combattere il virus arriverà dai test sierologici sviluppati al San Matteo di Pavia. Si comincia con le aree lombarde più colpite dal virus: Lodi, Cremona, Bergamo e Brescia. Poi i test arriveranno nelle altre province, compresa Milano, che al momento sembra quella in cui la curva dei contagi da Coronavirus fa più fatica a scendere.

Ad annunciarlo nella serata di martedì è stato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. "Da giovedì 23 aprile partiremo con i test sierologici nelle aree più colpite dal Coronavirus. Dal 29 aprile, le analisi saranno estese a tutta la Lombardia", ha detto.

A cosa serve il test e chi lo farà

"Ad oggi, i test che verranno proposti ai cittadini sono stati messi a punto con l'Irccs San Matteo di Pavia e consistono in un prelievo ematico - ha spiegato Gallera - che serve per verificare se un organismo ha sviluppato gli anticorpi e se questi sono neutralizzanti per il virus".

"Per iniziare, effettueremo i test a categorie di cittadini ben definite: i cittadini ancora in quarantena fiduciaria, soggetti sintomatici, con quadri simil influenzali, senza sintomi da almeno 14/21 giorni segnalati dai Medici di Medicina Generale alle Ats; i contatti di casi asintomatici o con sintomi lievi, identificati dalle Ats a seguito dell'indagine epidemiologica già prevista ma senza l'effettuazione del tampone nasofaringeo per ricerca di Sars-Cov-2, anch'essi ancora in quarantena fiduciaria", ha chiaroto l'assessore.

"Alle persone che corrispondono a queste caratteristiche verranno proposti questi test con modalità definite dalle Ats. Costoro dovranno presentarsi in uno dei centri prelievi concordati con le Aziende Socio Sanitarie Territoriali di riferimento. L'esito dei test effettuati sarà comunicato alle Ats di competenza e agli stessi cittadini".

"La prossima settimana - ha concluso Gallera - le analisi saranno estese a tutta la Lombardia, con priorità alle medesime categorie di persone". Da Regione Lombardia hanno comunicato che ulteriori dettagli sui centri prelievi e sulle relative tempistiche saranno diffusi nei prossimi giorni.

La (vecchia) polemica di Sala sui test

La scorsa settimana, quando da regione avevano annunciato l'imminente avvio dei test per il rilascio della "patente di immunità", il sindaco di Milano, Beppe Sala, aveva criticato la scelta di non partire subito con Milano.

"Leggo che in regione Lombardia dal 21 aprile si faranno 20mila test al giorno. Bene, dove? - aveva detto il primo cittadino -. In altre province ma non a Milano? Ma come - aveva chiesto provocatoriamente Sala -, non è Milano il problema? Rendiamoci conto".

Coronavirus, contagi e morti in Lombardia

Gli ultimi dati ufficiali sui contagi sono arrivati nel pomeriggio di martedì 21 aprile. In Lombardia sono risultate positive al tampone 960 persone su 6.711 test eseguiti. I ricoveri nelle terapie intensive sono calati a 851, -50 in 24 ore, mentre i ricoverati nei reparti sono diminuiti di 333 unità arrivando a quota 9.805. I guariti sono aumentati di 545 unità.

Ancora pesantissimo il bilancio dei morti: In un giorno il virus ha ucciso altre 203 persone, con il totale che è ora arrivato a 12.579.

Coronavirus, contagi e morti a Milano

In 24 ore all'ombra della Madonnina si sono invece registrati 246 nuovi casi, il totale è arrivato a quota 6.955: è l'aumento più importante da martedì 14 aprile. Boom di contagiati anche nella Città Metropolitana, dove sono state trovate altre 408 persone positive al virus, per un totale di 16.520.

In numeri assoluti la provincia lombarda più colpita dal Coronavirus è sempre quella di Milano. Seguono Brescia (12.078), Bergamo (10.788), Cremona (5.641), Monza e Brianza (4.211), Pavia (3.705), Mantova (2.933), Lodi (2.751), Como (2.592), Varese (2.251), Lecco (2.093) e Sondrio (966).