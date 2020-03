Coronavirus, la lotta prosegue a Milano e in Lombardia: si spera in un calo dei contagi

Giornata decisiva quella di lunedì 23 marzo per la lotta al Coronavirus a Milano e in Lombardia. Domenica sera, dopo un mese di guerra dura, serrata, sul volto dell'assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera, è comparso un primo sorriso.

"I dati sono in chiaro scuro, ma oggi sono più in chiaro - ha detto Gallera nel consueto punto stampa in diretta Facebook -. Non possiamo cantare vittoria, però perché i dati vanno visti in un arco temporale più ampio - ha poi sottolineato -. Continuiamo a resistere per garantire a tutti la possibilità di curarsi".

Coronavirus, contagi e morti in Lombardia

Ma per la prima volta, in effetti, i numeri su contagi e morti da Covid-19 in regione sembrano andare in controtendenza. Nel giro di 24 ore, infatti, l'aumento dei decessi e dei positivi, dopo l'esplosione tra venerdì e sabato, si è praticamente dimezzato e questo - pur nella classica incertezza dei numeri sull'epidemia - lascia ben sperare i vertici regionali.

In Lombardia i casi positivi dall'inizio della pandemia sono 27.206, con un aumento di 1.691 casi in un giorno, che è comunque mdi molto inferiore ai 3.251 del giorno ancora precedente. Le persone ricoverate sono 9.439 e 1.142 di questi si trovano in terapia intensiva.

Le persone guarite sono arrivate a quota 5.865 mentre si sono registrati 361 decessi in un giorno, con la cifra complessiva dei morti che è arrivata alla drammatica quota di 3.456. Il totale dei tamponi effettuati è di 70.598.

Coronavirus, contagi e morti a Milano e nelle province

A Milano città domenica si contano invece 2.039 positivi, 210 in più rispetto a sabato 21 marzo. Nella Città Metropolitana le persone colpite dal virus sono aumentate di 424 unità nelle ultime 24 ore arrivando a quota 5.096.

"La crescita a Milano è costante e si sta stabilizzando. Tocchiamo ferro e incrociamo le dita - ha commentato Gallera -. Per il momento non stiamo vedendo il frutto delle misure di contenimento messe in campo da Regione e Governo, i primi risultati potrebbero arrivare dopo martedì 24 marzo. Se i dati verranno confermati possiamo dire che c'è una controtendenza".

Nella giornata di sabato 21 marzo la provincia più colpita dal Coronavirus resta quella di Bergamo con 6216 casi, seguono Brescia con 5.317 casi e Milano con 5.096.

Successivamente ci sono Cremona - 2.895 -, Lodi - 1.772 -, Pavia - 1.306 -, Monza - 1,108 -, Mantova - 905 -, Lecco - 872 -, Como - 512 -, Varese - 386 - e Sondrio, 2053.

Ospedale in Fiera pronto "entro fine settimana"

Non solo numeri, però. Perché domenica - giorno in cui a Milano è arrivata la "brigata" di medici cubani - qualche buona notizia è giunta anche dall'ospedale in Fiera, che sarà un vero e proprio hub di riferimento nazionale per le cure contro il Coronavirus.

"C'è un grande gioco di squadra che sta funzionando e che ci fa dire che entro la fine della prossima settimana siamo ottimisti nell'immaginare l'apertura dei primi quattro moduli di questo grande centro di rianimazione che poi andrà avanti fino ad arrivare ad oltre 250 letti", ha infatti annunciato in un video pubblicato su facebbok Guido Bertolaso, consulente del governatore lombardo Attilio Fontana.

A Milano requisito hotel per la quarantena

In campo è sceso anche il comune. Domenica, infatti, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha annunciato che l'hotel Michelangelo - vicino alla stazione Centrale - ospiterà i pazienti dimessi dagli ospedali ma non ancora del tutto "negativizzati" dopo essere stato "requisito".

"Dobbiamo pensare essenzialmente alle persone - ha detto il primo cittadino in diretta Facebook -. Molti milanesi conoscono l'hotel, sono circa 300 camere, era un hotel già in chiusura, lo prendiamo per metterlo a disposizione di prefettura e autorità sanitaria, pensando che potrà servire per chi dovrà fare quarantena".

Sala ha quindi precisato: "Questo principio, di trovare spazi e metterli a disposizione, ci potrà far fare ulteriori azioni nei prossimi giorni, anche perché io sono certo che usciremo da questa situazione ma sono certo che sarà una maratona, andiamo avanti con senso di responsabilità".

Coronavirus, la stretta del governo: "tutto" chiuso

Sempre domenica sera, dopo le parole alla Nazione di sabato, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo decreto che chiude tutte le attività non essenziali in Italia.

La serrata vale per - aveva spiegato il premier in diretta Facebook - tuttio cio che non è "necessario, cruciale, indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali".

"Non abbiamo previsto nessuna restrizione sui giorni di apertura dei supermercati: invito tutti a mantenere la massima calma, non c'è ragione di fare una corsa agli acquisti, non c'è ragione di creare code". Aperte anche farmacie, parafarmacie e - aveva spiegato Conte - "continueremo a garantire i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari, assicureremo tutti i servizi pubblici essenziali, ad esempio i trasporti, e le attività connesse a quelle essenziali".

"Al di fuori delle attività essenziali, consentiremo solo il lavoro in smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale. Rallentiamo il motore produttivo del Paese - aveva concluso -, ma non lo fermiamo. È una decisione che si rende necessaria oggi per cercare di contenere l'emergenza".

Divieto di spostarsi tra comuni

Prima ancora che il nuovo decreto arrivasse in Gazzetta Ufficiale, dal ministero della Salute e dell'Interno era arrivato un ulteriore provvedimento.

"Da oggi - si legge - è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute".

In sostanza è vietato - ma nella pratica lo era già - spostarsi da un comune all'altro se non per gli ormai famosi "validi motivi", già contenuti nel primo decreto che aveva trasformato tutta l'Italia in una zona rossa.

Fontana: "Seguite l'ordinanza di regione Lombardia"

A stretto giro di posta domenica sera, proprio dopo la firma del nuovo decreto, è arrivata la reazione del governatore, Attilio Fontana. "Rivolgendomi a tutti i lombardi, dico loro di considerare valida e efficace l'ordinanza che ho firmato ed emanato per tutta la nostra regione - le sue parole -. Nella stessa sono contenuti elementi certi e chiari, sia dal punto di vista delle prescrizioni, sia per quanto riguarda le tempistiche".

Sabato 21 marzo, infatti, dal Pirellone era arrivato un nuovo provvedimento che, in sostanza, vietava di fare sport all'aperto, stabiliva lo stop alle attività produttive - attraverso le associazioni di impresa - e dichiarava il divieto di qualsiasi assembramento all'aperto, pena una multa fino a 5mila euro.

Coronavirus, i divieti in Lombardia

Il decreto del presidente Fontana amplia le decisioni del Governo con ulteriori interventi tra i quali:

Il divieto di assembramento nei luoghi pubblici, fatto salvo il distanziamento (droplet), e conseguente ammenda fino a 5 mila euro;

La sospensione dell'attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

La sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;

La sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;

La sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;

La chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;

La chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;

Il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;

La chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;

Il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente.

Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Aperti anche i tabaccai, ma solo per vendere valori bollati e generi di monopolio. Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.

Coronavirus, tutti i dati in regione Lombardia

- i casi positivi sono: 27.206 (+1.691)

ieri: 25.515 (+3.251)

l'altro ieri: 22.264(+2.380)

- i deceduti: 3.456 (+361)

ieri: 3.095 (+546)

l'altro ieri: 2.549 (+381)

- i dimessi e in isolamento domiciliare: 13.069 di cui 5.050 con almeno un passaggio in ospedale (anche solo pronto soccorso) e 8.019 persone per le quali non si rileva nessun passaggio in ospedale

- in terapia intensiva: 1.142 (+49)

ieri: 1.093 (+43)

l'altro ieri: 1.050(+44)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 9.439 (+1.181)

ieri: 8.258 (+523)

l'altro ieri: 7.735(+348)

- 5800 persone sono uscite e guarite

- i tamponi effettuati: 70.598

Coronavirus, contagi e morti per ogni provincia

Bergamo: 6.216 (+347)

Brescia: 5.317 (+289)

Como: 512 (+60)

Cremona: 2.895 (+162)

Lecco: 872 (+54)

Lodi: 1.772 (+79)

Monza e Brianza: 1.108 (+24)



Milano: 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano città (+210)

Mantova: 905 (+63)

Pavia: 1.306 (+112)

Sondrio: 205 (+26)

Varese: 386 (+27)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

e 616 in corso di verifica.