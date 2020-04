Coronavirus, scattano i test sierologici. L'Ats Milano ha una lista di 4mila persone

A Milano è l'ennesima giornata di lotta al Coronavirus quella di venerdì 24 aprile. E in Lombardia le parole del giorno sono "test sierologici". Gli esami ematici sono partiti nella giornata di giovedì 23 aprile nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi. E sempre nella giornata di ieri sono scattati i primi test anche nel capoluogo dove sono stati coinvolti gli ospedali Sacco, Fatebenefratelli e Niguarda. Sono state duecento, in tutto, le prenotazioni che l'Ats Città Metropolitana aveva fissato per la prima giornata: 50 al Sacco, 50 al Fatebenefratelli e 50 al Niguarda, altri 50 suddivisi tra Codogno e Lodi. Per la prossima settimana l'agenzia della Città Metropolitana ha in lista 4mila persone; cittadini la cui quarantena fiduciaria scadeva in questo periodo.

Mercoledì 29 aprile, invece, le analisi saranno estese a tutto il territorio Lombardo. Attraverso i test gli scienziati scopriranno quanti cittadini hanno già sviluppato anticorpi neutralizzanti contro il Covid-19; per il momento i test vengono proposti a chi si trova ancora in quarantena fiduciaria; persone sintomatiche con con quadri simil influenzali, senza sintomi da almeno 14/21 giorni segnalati dai medici di medicina generale alle Ats; i contatti di casi asintomatici o con sintomi lievi, identificati dalle ATS a seguito dell'indagine epidemiologica.

240mila mascherine sequestrate a Milano

Nel corso dei servizi di controllo delle scorse ore sull’osservanza delle misure di contenimento dell'epidemia Covid-19, i finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno sequestrato oltre 240mila mascherine. Le fiamme gialle del 1° Nucleo operativo metropolitano di Milano, infatti, che monitorano costantemente le reti distributive dei prodotti connessi all’emergenza Coronavirus, a seguito di approfondimenti investigativi hanno individuato e sequestrato presso 12 farmacie milanesi, facenti parte di una medesima Società cooperativa, oltre 30mila mascherine vendute come dispositivi medici (mascherine chirurgiche) o dispositivi di protezione individuale, che non avevano le certificazioni.

La situazione sanitaria

Continua ad allentarsi la pressione sugli ospedali della Lombardia: i malati di Coronavirus che hanno bisogno di cure sono sempre meno. E anche a Milano i contagi hanno subito una frenata. Lo si evince attraverso i dati resi noti nella giornata di giovedì 23 aprile dalla Regione. A Milano, infatti, sono state trovate 105 persone positive ai test, mercoledì erano state 161 (il totale è ora di 7.221). E lo stesso discorso vale per tutta la Città Metropolitana dove sono stati trovati 277 nuovi casi (mercoledì erano stati 480).

In tutta la regione sono state trovate altre 1.073 persone positive al virus arrivato dalla Cina (il totale è arrivato a 70.165) a fronte di 12.016 tamponi. Ma, come detto, sta calando anche la pressione sugli ospedali della Regione; i ricoverati sono diminuiti di 527 unità arrivando a 9.982: 500 persone hanno lasciato i reparti e altre 27 le terapie intensive mentre si sono registrate 1.400 persone "guarite" (44.220 il totale). Resta alto il numero dei decessi: in un giorno il virus ha ucciso altre 200 persone (la cifra totale è 12.940).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In numeri assoluti la provincia lombarda più colpita dal Coronavirus è sempre quella di Milano. Seguono Brescia (12.308), Bergamo (10.946), Cremona (5.807), Monza e Brianza (4..317), Pavia (3.874), Mantova (3.022), Lodi (2.833), Como (2.764), Varese (2.340), Lecco (2.132) e Sondrio (1.056).