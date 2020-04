Coronavirus, a Milano 4.184 contagi. La lotta continua: ok a mascherine made in Lombardia

Altra giornata di battaglia al Coronavirus, quella di sabato 4 aprile, per Milano e la Lombardia. La guerra, come l'hanno più volte definita i vertici regionali, è arrivata nella sua fase cruciale: i contagi salgono, ma con meno "forza" dei primi momenti, e la pressione sui pronto soccorso sta pian piano diminuendo.

"Tutti i dati di oggi sono confortanti - le ultime parole pronunciate venerdì sera dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera -. Si è arrestata la crescita e siamo in una fase di stabilizzazione".

Ok a mascherine lombarde

Un'altra buona notizia è arrivata sempre nella serata di venerdì dall'istituto superiore di Sanità, che ha dato il via libera definitivo alle mascherine made in Lombardia, i dispositivi prodotti dalla Filippi di Rho - si parla di 3 milioni di pezzi al giorno - che permetteranno così al Pirellone di rispondere, almeno in parte, all'emergenza.

"Ottima notizia - ha commentato il governatore Attilio Fontana -. Un primo importante passo per fronteggiare l'emergenza mascherine, risposta che con orgoglio arriva dal nostro territorio e dall'impegno dei lombardi. Siamo pronti a distribuirle".

Coronavirus, contagi e morti in Lombardia

Ma nelle ultime 24 ore la regione ha comunque pagato uno scotto altissimo al Coronavirus. I deceduti da Covid-19 in Lombardia sono stati 351 in 24 ore, portando il dato complessivo a 8.331. Un numero che spaventa e fa paura, anche se i vertici regionali continuano a specificare che, nella maggior parte dei casi, si tratta di persone che si sono infettate parecchio tempo fa.

Aumentato invece di 1.455 unità il numero sui positivi, col totale regionale che è arrivato a 47.520, a fronte però di un numero molto alto di tamponi processati nelle ultime 24 ore: ben 6.765, con un totale dall'inizio dell'emergenza in Lombardia di 135.051 test.

I ricoverati non in terapia intensiva sono 40 in più, quelli in terapia intensiva 30 in più. Aumentano anche i dimessi dagli ospedali: nell'ultima giornata sono stati 791, mentre i pazienti guariti senza passaggio in un nosocomio sono stati 243. Tra dimessi e guariti, il totale generale lombardo è ormai di 26.026 persone.

Coronavirus, contagi e morti a Milano e nelle città

I positivi nell'area metropolitana di Milano sono stati 387 nelle ultime 24 ore; 166 di questi a Milano città. Il totale di positivi è di 10.391 in tutta la provincia, la pià colpita in termini assoluti, e 4.184 persone sotto la Madonnina dall'inizio dell'emergenza.

Seguono Bergamo (9315), Brescia (9014), Cremona (4097), Monza e Brianza (2774), Pavia (2331), Lodi (2214), Mantova (1884), Lecco (1594), Como (1256), Varese (1085), Sondrio (537).

