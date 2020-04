Coronavirus, una "bomba atomica" su Milano e Lombardia. Prime 'libertà' dopo Pasquetta?

Altra giornata di battaglia al Coronavirus, quella di giovedì 9 aprile, per Milano e la Lombardia. La guerra, come l'hanno più volte definita i vertici regionali, va avanti ma finalmente la regione sembra essere arrivata al punto di svolta.

La "bomba atomica" - per usare le parole dell'assessore al welfare lombardo, Giulio Gallera - sembra stia esaurendo i suoi effetti distruttivi e la curva dei contagi pare aver perso "forza" anche a Milano, che pochi giorni fa continuava a "preoccupare", per ammissione dello stesso Gallera, il Pirellone.

"Siamo in fase discendente, 13 aprile o..."

"Siamo in una fase discendente, anche a Milano, che è la città che ha la curva più alta di tutti", aveva esultato l'assessore alle 18 di mercoledì sera, commentando l'ultimo bollettino ufficiale.

Quindi, un passaggio sulle possibili prime riaperture post quarantena, che per ora è prolungata fino al lunedì di Pasquetta: "Siamo molto vicini a un momento in cui potremmo dire che abbiamo vinto il primo tempo della nostra battaglia - aveva evidenziato Gallera -. Non la partita ma il primo tempo, perché gli esperti ci dicono che le pandemie non si risolvono in una volta perché ci saranno altre ondate".

Ma - aveva ribadito l'assessore - "il risultato è vicino e non si può allentare l'attenzione adesso, dobbiamo fare una Pasqua in casa. Vedremo se il 13 aprile o ancora una settimana di sacrificio - aveva annunciato in relazione alla fine dei divieti 'forti' - e poi pian pianino ricominceremo".

Il caso "mascherine pannolini"

Ma non mancano le polemiche. L'ultimo caso è stato sollevato, con una nota pubblicata nella notte tra mercoledì e giovedì, dal sindacato Adl Cobas, che si è apertamente schierato contro le mascherine "made in Lombardia", prodotte da un'azienda di Rho e distribuite dal Pirellone.

"Non è il lercio, ma l’ennesima umiliazione nei confronti di chi sta prestando il suo lavoro nelle strutture sanitarie. Gli operatori della sanità lombarda dopo aver visto i malati di Covid-19 ricoverati nelle residenze per anziani facendo una strage di ricoverati, adesso dovrebbero indossare i pannolini come protezione facciale", le dure accuse del portavoce Riccardo Germani.

"Le rispediremo al mittente - la promessa del sindacalista, che ha già proclamato lo stato di sciopero - e in particolare al Presidente Attilio Fontana, a Giulio Gallera e all’assessore Raffaele Cattaneo così potranno indossarle a loro scelta per l’incontinenza urinaria maschile o come protezione facciale nelle sedute del consiglio regionale".

I medici contro Gallera

Proprio Gallera, sempre nella serata di mercoledì, aveva risposto ai medici che nei giorni scorsi gli avevano indirizzato una lettera con qualche accusa per la gestione dell'epidemia, soprattutto in tema di tamponi effettuati al personale sanitario.

“Mi ha molto stupito, oltre che amareggiato, la nota che abbiamo ricevuto dalla Federazione degli Ordini dei Medici della Lombardia che assomiglia più ad un atto politico che ad una reale rappresentazione dei fatti”, le parole dell'assessore.

“Confermo il massimo apprezzamento per tutti gli operatori sanitari lombardi per l’abnegazione e l’umanità con cui stanno affrontando questo terribile momento - aveva scritto Gallera - e confido che si possano abbandonare gli atteggiamenti accusatori”.

I tamponi ai medici

Entrando nel merito delle richieste dei medici l’assessore aveva precisato: “Per quanto riguarda l’esecuzione dei tamponi ai soli pazienti ricoverati, ricordo che nelle fasi iniziali dell’epidemia i tamponi sono stati eseguiti anche ai contatti stretti di casi asintomatici. Successivamente il Ministero della Salute, con circolare del 27 febbraio 2020 ha modificato le linee guida, raccomandando l’effettuazione del test ai soli sintomatici. In ogni caso, è stata sempre tenuta alta l’attenzione sull’isolamento dei soggetti interessati, sia sintomatici, sia contatti stretti di caso”.

“Un’attenzione - continuava la missiva - affidata al monitoraggio del medico di medicina Generale, il cui ruolo, fondamentale, abbiamo evidenziato con una nota della direzione Generale Welfare, il 3 marzo”.

Le strage nelle Rsa

Poi, un passaggio sui tanti morti - il caso più eclatante è al Pio Albergo Trivulzio di Milano - nelle residenze per anziani. “Abbiamo sempre prestato l’attenzione - aveva sottolineato Gallera - nei confronti dei soggetti anziani e fragili e delle strutture che li ospitano, fornendo precise indicazioni, sulle quali è stata svolta la vigilanza da parte delle Ats, come ad esempio il divieto di ingresso dei parenti".

"Inoltre, sono state sempre prescritte idonee misure di isolamento dei pazienti covid positivi, con l’ovvia ed espressa possibilità, per i soggetti gestori, di adottare ogni provvedimento utile ad arginare il contagio, comunicandolo alla Ats di riferimento”.

“Mi auguro che, d’ora in avanti - aveva concluso Gallera - si possa davvero lavorare insieme e che le accuse gratuite lascino il passo ad una collaborazione costruttiva e propositiva, che è quanto ci si attende da chi rappresenta migliaia di medici ai quali va, ancora una volta, il nostro ‘Grazie”.

Coronavirus, contagi e morti in Lombardia

Gli ultimi dati, che hanno fatto sbilanciare Gallera sulla "vittoria vicina", sono arrivati alle 18 di mercoledì sera.

Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati processati 8.226 tamponi, che hanno restituito 1.089 nuovi positivi, per un totale di 53.414. "In proporzione - ha sottolineato l'assessore - il dato è migliore di quello di ieri".

I ricoverati non in terapia intensiva sono 11.719, con una diminuzione di 114 e calano, di 48, anche i letti occupati in terapia intensiva, che sono 1.257. I morti arrivano invece a quota 9.722, con 238 vittime nelle ultime 24 ore. "Ogni decesso è un'occasione di grande sofferenza, ma anche questo - ha spiegato Gallera - è un dato che si riduce ogni giorno, costantemente".

Coronavirus, contagi e morti a Milano

Numeri "buoni" anche per la città di Milano e la provincia, che restano - in termini assoluti - le più colpite. Sotto la Madonnina si contano 4.824 casi, +80 nell'ultima giornata - rispetto ai 99 del giorno precedente - e in tutta la città metropolitana 12.039 positivi, con un amento di 252, lievemente più alto rispetto ai 249 del giorno prima.

Questi i numeri delle altre città: Bergamo 9.931, Brescia 9.909, Como 1.542, Cremona 4.422, Lecco 1.755, Lodi 2.347, Monza 3.264, Mantova 2.216, Pavia 2.823, Sondrio 636 e Varese 1.342.

