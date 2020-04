Milano città con effetto coronavirus più devastante: non si fermano contagi e morti

Non è ancora tempo di deporre le armi. La battaglia al coronavirus a Milano continua. Ed è proprio in questa città che l'epidemia si sta facendo sentire con maggiore forza. Al 15 di aprile sono stati 144 i nuovi casi registrati, 325 se si considera l'area metropolitana.

I numeri della Lombardia

In tutta la Regione, a fronte di 6.828 tamponi, sono state trovate 827 persone positive (nella giornata martedì erano state trovate positive 1.012 persone a fronte di 3.778 tamponi). Il totale è arrivato a 62.153. Diminuiscono i ricoverati nei reparti degli ospedali: 12.043 (sono scesi di 34 unità) e calano anche le persone ricoverate in terapia intensiva (sono 1074 e sono diminuite di 48 unità in 24 ore). I morti 'ufficiali' sono arrivati a quota 11.377 e in sole 24 ore il virus ha ucciso altre 235 persone.

Le regole della riapertura lenta

Il 4 maggio i lombardi finiranno - almeno in parte - la quarantena. È questa la data annunciata ufficialmente dalla Regione per dare il via a una 'riapertura lenta', che prevederà un orario scaglionato per uffici, aziende e, in seguito, anche per scuole e università. L'obiettivo - ha chiarito la giunta - è quello di evitare il sovraffollamento sui mezzi pubblici.

"Dal 4 maggio - si legge in una nota del Pirellone - la Regione chiederà al Governo di dare il via libera alle attività produttive nel rispetto delle 'Quattro D': Distanza, un metro di sicurezza tra le persone, Dispositivi, ovvero obbligo di mascherina per tutti, Digitalizzazione, obbligo di smart working per le attività che lo possono prevedere, e Diagnosi, dal 21 aprile inizieranno i test sierologici grazie agli studi in collaborazione con il San Matteo di Pavia".

Il viceministro frena: "Riaprire? Un errore"

Critico sulla decisione di porre fine al lockdown all'inizio di maggio il viceministro allo Sviluppo Economico, Stefano Buffagni, che ha dichiarato: "La richiesta della Regione Lombardia di avere il via libera alle attività produttive a partire dal 4 maggio è un errore. Da sempre Attilio Fontana ha sostenuto una linea rigorosa e fortemente restrittiva e invece ora sorprendentemente, decide (non si comprende sulla base di quali dati) di aprire. Andare in ordine sparso rischia di alimentare confusione nei cittadini e nelle imprese che invece esigono chiarezza. Sostituirei le D della Regione con quattro C: calma, coerenza, coscienza e criterio".

Coronavirus, occhi puntati sulle carceri

Alcuni detenuti di San Vittore hanno presentato un esposto per denunciare la situazione di rischio focolai nel carcere, preoccupazione che è condivisa anche dairappresentati sindacali della polizia penitenziaria. I garante dei detenuti e la Commissione Regionale carceri hanno lanciato l'allarme su questo contesto considerato al limite, che sarebbe da monitorare molto attentamente.