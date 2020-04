La Regione non maschera la preoccupazione: "Linea contagi non scende come dovrebbe"

Se in diverse giornate, nel consueto aggiornamento pomeridiano, l'assessore al Welfare Giulio Gallera aveva fatto trasparire cauto ottimismo, ora sull'emergenza Covid-19 pesa come un macigno il dato di realismo negli ultimi giorni: troppi contagi, troppi morti in Lombardia. E la curva che non si appiattisce mai.

'Il dato e' stabile, ma non scende con quella determinazione con cui dovrebbe soprattutto a Milano citta'. Bisogna essere ancora piu' incisivi anche per rispetto di chi la quarantena la rispetta'. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa trasmessa sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline per fare il punto sull'emergenza coronavirus nelle scorse ore. Gallera ha voluto pero' raccontare anche delle 'storie belle' che arrivano dagli ospedali. A Cremona, ad esempio, Egidio e Anna, ricoverati insieme, hanno potuto riabbracciare virtualmente la famiglia il giorno di Pasqua grazie ai tablet che sono stati donati alla Regione Lombardia e quindi trasferiti nei presi'di sui territori. C'e' anche Alessandro, che in una lettera, scrive all'assessore: 'Ho 9 anni e da quasi due mesi non esco di casa. Tutti i giorni guardo la tua conferenza ed in questo momento difficile, aspettando la fase 2, so che dobbiamo fare tutti la nostra parte. Io ho costruito con le costruzioni Lego, che sono il mio gioco preferito, due terapie intensive di cui ti mando la foto. Vorrei che fossero vere per aiutare voi e Brescia la mia citta''.

'L'affetto - ha detto Gallera - e' una delle caratteristiche che tocchiamo con mano tutti i giorni, tanti gesti semplici. Anche ieri sono stati tantissimi coloro che hanno preparato un dolce, donato colombe e uova ai nostri medici e infermieri. Davvero un'altra grande testimonianza del cuore lombardo'. Tornando ai numeri, Gallera ha sottolineato che lo 'sforzo chiesto e fatto sta dando risultati positivi, nonostante le prime settimane facessero prevedere scenari agghiaccianti'. 'Le nostre ordinanze - ha spiegato - sono sempre state piu' restrittive di quelle nazionali e hanno portato a una flessione del contagio'.

Test sierologici entro aprile

Entro fine aprile in Lombardia scatteranno i test sierologici: gli esami per capire chi è realmente entrato in contatto con il coronavirus. Il fatto è stato annunciato nel pomeriggio di lunedì 13 aprile dal vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala. "A breve ci aspettiamo dall'Iss il provvedimento che dà l'ok ai test sierologici, ma non siamo stati fermi. Abbiamo diverse sperimentazioni, una fatta con Pavia, è un test molto importante e ci auguriamo che avrà a breve il marchio Ce. I tempi sono quelli della scienza, ci hanno detto 10-15 giorni da oggi. Entro la fine di aprile dovremo avere questi test, che si possa già partire". "Ci stiamo preparando a partire, quando sapremo che arriverà l'autorizzazione Ce e il test sarà approvato, noi già cominceremo ad approvvigionarci. L'autorizzazione - ha spiegato - è nazionale e vale per tutte le Regioni, dopodiché essendo noi la zona assolutamente più colpita, avrà molta più evidenza realizzare i test qui".