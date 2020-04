Fontana a Zingaretti: "Nessuna accusa alla Regione Lazio, ma disparità di trattamento dei media"

"Caro presidente Zingaretti, forse lei dovrebbe fare piu' attenzione alle dichiarazioni che rilascia. Io non ho accusato ne' lei, ne' la sua Regione. Ho semplicemente fatto notare il diverso modo di trattare le notizie, da parte di certa stampa, a seconda di chi governa". Lo scrive il presidente Attilio Fontana in una nota diffusa dalla Regione Lombardia sulla "disparità di trattamento da parte dei media sulle due regioni". Nel frattempo il contagio non si ferma: 128 nuovi positivi a Milano e altri 300 ricoveri.

"Trovo infatti che la vostra delibera, cosi' come la nostra - prosegue Fontana - partano dalla stessa ratio: isolare i pazienti Covid. Noi ne avevamo bisogno, per dimetterli da reparti ospedalieri in un momento di grande saturazione dei posti letto, voi per spostarli dalle Rsa". "Identici - conclude il governatore della Lombardia - sono i requisiti richiesti da entrambe le delibere per le strutture che avrebbero dovuto ospitarli: indipendenti e con organici dedicati. Quindi per riprendere le sue parole 'nessuna promiscuita', nessuna facilita' nel contagio'. Trovo pertanto inopportuna e di cattivo gusto la sua conclusione 'nessun caso Lombardia, nel Lazio'".

Parroco dice messa nonostante i divieti

Troppa gente al funerale e il parroco viene multato dai carabinieri. E' successo in Lombardia, a Soncino, nel Cremonese, nelle scorse ore. Quando i militari dell'Arma sono entrati nella chiesa della frazione Gallignano, dove era in corso la messa di addio a una delle vittime del coronavirus, hanno trovato 13 persone: il don, sei assistenti (un diacono, un organista e i chierichetti) e tra i banchi, "ben distanziati, con tanto di mascherina e guanti com'è giusto che sia" precisa l'arciprete, altre sei persone. Il religioso, alla vista delle forze dell'ordine, è sembrato molto infastidito e ha più volte cercato di allontanare il carabiniere.