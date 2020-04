Coronavirus, piano della Regione Lombardia da 3 miliardi di euro per ripartire

Il piano straordinario da 3 miliardi che Regione Lombardia ha varato per il rilancio dell'economia, risorse straordinarie destinate alle infrastrutture, 82 milioni - il doppio rispetto a quanto stanziato dal Governo - per il pagamento degli straordinari effettuati da medici e personale sanitario che ha lavorato per combattere contro il Coronavirus, 10 milioni di incentivi alle aziende che hanno riconvertito la produzione e ora realizzano presidi sanitari indispensabili per la protezione dal Covid-19.

Questi i temi illustrati dall'assessore al Bilancio, Finanze e Semplificazione di Regione Lombardia, Davide Caparini, intervenuto alla diretta Facebook trasmessa sulla pagina di Lombardia Notizie Online. "Per quanto concerne gli investimenti - ha spiegato Caparini - voglio precisare che una parte importante di queste risorse saranno utilizzate non solo per progetti di Regione Lombardia ma anche per interventi proposti da Province e Enti locali per immettere, da subito, risorse per opere pubbliche creando sviluppo e lavoro. Dei 3 miliardi pianificati, 2,475 sono destinati al fondo per la ripresa economica, 348 milioni ai Comuni che potranno utilizzarli per opere cantierabili che devono partire entro il 31 ottobre. Altri 51 milioni sono destinati alle Province per scuole e opere viarie".

"Un altro investimento importante - ha detto ancora Caparini - e' quello di 350 milioni di euro con cui finanziamo, direttamente e indirettamente come socio di maggioranza, la societa' Serravalle per il completamento dell'autostrada Pedemontana lombarda stimato in 2,5 miliardi. Grazie alla ricapitalizzazione questa opera tanto attesa potra' vedere la luce". Tra gli argomenti affrontati, anche la ripartenza, l'avvio della fase definita come 'nuova normalita'': "Saranno gli esperti delle task force sanitarie a indicarci quando ci saranno, e quali saranno, le condizioni per ripartire in sicurezza - ha sottolineato Caparini - senza dimenticare che, in questo periodo di emergenza sanitaria, circa la meta' delle aziende lombarde ha continuato a lavorare con tutte le precauzioni necessarie". "Stiamo vedendo - ha proseguito - i risultati dei buoni comportamenti dei lombardi che ringrazio". "I comportamenti individuali - ha rimarcato Caparini - sono decisivi nella lotta a questo killer invisibile e, in questa fase e' fondamentale che ognuno di noi continui a comportarsi come le autorita' sanitarie ci hanno insegnato e noi abbiamo imparato".

Mascherine per i musicisti della Casa Verdi

Un migliaio di mascherine in arrivo dalla provincia cinese di Shandong per i musicisti di Casa Verdi, la residenza per anziani artisti di Milano. L'iniziativa arriva dal produttore musicale e presidente del Centro interscambio culturale Italia-Cina Sena White, che in collaborazione con Uneba, l'associazione che raggruppa le cosiddette Rsa, e Fipi, la Federazione internazionale proprietà intellettuale, e il presidente di Aiccre (Associazione Italiana Consigli Comunali e Regionali d'Europa) Luciano Valaguzza, ha deciso di rifornire le residenze per anziani della Lombardia con i dispositivi di protezione anti Covid.

