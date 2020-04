Coronavirus, oltre 5.100 casi a Milano. Lockdown fino al 3 maggio. Controlli sulle strade

Prolungata la quarantena fino al 3 maggio: la decisione, da parte del Governo, è arrivata venerdì. Il premier Giuseppe Conte ritiene che una riapertura effettiva e completa di negozi e attività sia prematura rispetto al rischio che la curva dei contagi da Coronavirus si rialzi. Ed è per questa ragione che, nel weekend pasquale e in occasione del 1 maggio, saranno intensificati i controlli stradali, in modo da perseguire coloro che saranno "tentati" di fare gite fuori porta o raggiungere conoscenti, parenti o seconde case.

Coronavirus: i contagi alla vigilia di Pasqua

Non si ferma il coronavirus. I contagi stanno aumentando soprattuto a Milano dove nella giornata di venerdì 10 aprile si sono registrati 127 nuovi casi facendo schizzare il totale a 5.106. Non va meglio nella Città Metropolitana dove, in termini numerici, c'è stato l'aumento più marcato di tutta la Regione: +269 casi, il totale è arrivato a quota 12.748.

La situazione non è più rosea in tutta la Regione dove a fronte di 9.372 tamponi sono state trovate 1.246 persone positive al virus (i casi totali sono diventati 56.048). Un aumento leggermente meno marcato rispetto a quello di giovedì quando i positivi erano stati 1.388 a fronte di 9.396 tamponi. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 13.079 e 1.202 di questi si trova in terapia intensiva (34 in meno rispetto a giovedì). I morti sono arrivati a quota 10.238 e in sole 24 ore il virus ha ucciso 216 persone.

La curva regionale sta scendendo. Meglio: il virus sta progredendo con meno forza rispetto alla settimana scorsa. Il che non vuol dire che non ci sono più contagi, ma che l'agente patogeno arrivato dalla Cina sta rallentando la sua folle corsa.

Coronavirus, la situazione nelle province lombarde

Nella giornata di venerdì 10 aprile la Città Metropolitana Milanese è la provincia lombarda con più contagi (1.2748). Seguono Brescia (10.369), Bergamo (10.151), Cremona (4.562), Monza e Brianza (3.424), Pavia (2.963), Lodi (2.419), Mantova (2.355), Lecco (1.838), Como (1.686), Varese (1.589) e Sondrio (661).

Gli aggiornamenti di sabato 11 aprile

Studiosi: lockdown ha salvato 200 mila persone

Secondo alcuni studiosi del Politecnico (e di altri atenei), che hanno elaborato diversi scenari sulla diffusione del Coronavirus, il lockdown ha potuto salvare 200 mila persone dal ricovero in ospedale: di queste, 100 mila in Lombardia e 26 mila a Milano e area metropolitana. Lo studio si basa sulla diffusione del virus ipotizzata nello spazio e nel tempo nel caso in cui le misure restrittive non fossero state prese.

Secondo gli studiosi, il calo di contagi ad aprile è merito proprio delle restrizioni: e, poiché queste sono state prorogate dal Governo fino al 3 maggio, c'è da aspettarsi un ulteriore calo nei prossimi giorni e settimane.

Trivulzio: indagato il direttore generale

Il direttore generale del Pio Albergo Trivulzio, Giuseppe Calicchio, è indagato per omicidio colposo ed epidemia colposa. L'iscrizione nel registro degli indagati è avvenuta nell'ambito dell'inchiesta che la procura di Milano sta conducendo sulle morti sospette alla "Baggina", che si sommano a quelle in altre case di riposo della Lombardia. Secondo quanto è emerso, il Trivulzio avrebbe detto sì (insieme ad altre 14 case di riposo lombarde su poco più di 700) alla richiesta di Regione Lombardia di ricevere alcuni malati Covid-19 a bassa intensità per liberare posti negli ospedali, che subivano una fortissima pressione per necessità di ricovero. Tuttavia, non è affatto detto che le morti siano dovute a questo. Inoltre, alcuni parenti di degenti hanno accusato il personale del Trivulzio di aver loro detto di togliersi mascherine e guanti "per non spaventare gli altri parenti in visita". Tutto materiale da accertare, ovviamente.