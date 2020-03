Ricoverato anche il prefetto di Lodi al San Raffaele. Gallera: "Cala pressione sui pronto soccorso"

Dopo Guido Bertolaso, consulente del presidente regionale Attilio Fontana, anche il prefetto di Lodi Marcello Cardona è ricoverato da qualche giorno all'ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il coronavirus.

La notizia è trapelata nelle scorse ore. Le sue condizioni, da quanto è stato riferito, non destano preoccupazioni: è in fase di miglioramento. Lo scorso 8 marzo è stato lui stesso ad annunciare di essere risultato positivo al test del Covid-19 aggiungendo di essersi messo in isolamento nel suo alloggio in prefettura.

"Cala la pressione sui pronto soccorso"

"Il quadro dei contagi e' costante, abbiamo fatto uno scalino in giu' e ci siamo attestati su una linea bassa". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la consueta diretta Facebook sulla pagina di LombardiaNotizeOnline nelle scorse ore. "La voce della trincea - ha aggiunto - ci dice che la pressione sui Pronto soccorso si e' ridotta. Dobbiamo intensificare i nostri sforzi e abbiamo un motivo in piu' per restare a casa. Aggrappandoci a questi risultati e continuiamo su questa strada". Gallera ha poi ringraziato le Ong (Emergency, Fondazione Rava) che "stanno dando una mano importante nella bergamasca".

A Brescia, invece, "altra area profondamente ferita", si continua a "lavorare con una grande sinergia fra pubblico e privato che ha consentito di non ricorrere a ospedali da campo. Grazie alla direzione strategica degli Spedali Civili sono stati recuperati 150 posti all'interno dell'ospedale. Grazie alla sinergia con il privato sono state coinvolte la Poliambulanza e le strutture del Gruppo San donato collocate sul territorio, all''Istituto clinico citta' di Brescia', gli ospedali di Ome, realta' che ci hanno consentito di non usare strutture provvisorie e precarie. Una risposta importante del 'sistema bresciano' di fare sinergia".

Da domani, inoltre, ed entro 4 giorni verranno aperti altri 123 posti letto (53 alla 'Domus salutis', 30 alla Don Gnocchi e 40 alla Maugeri). Piu' del 20% del personale recuperato e' stato inviato sul territorio bresciano. Su 700 totali, infatti, 150 sono andati in provincia di Brescia. Tra questi, 14 specializzandi in rianimazione e 50 infermieri agli Spedali Civili, 16 al Garda e 42 alla Franciacorta. Gallera ha quindi ringraziato "l'ambasciata e il consolato americano che ci hanno donato sette bilici di materiali sanitario".

Coronavirus, ecco la curva dei contagi a Milano di Milano

Il Coronavirus continua a mietere contagi a Milano. Nell'ultimo bollettino della Regione, reso noto nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo, all'ombra della Madonnina si registravano 2438 casi totali, 141 in più rispetto alle 24 ore precedenti.

Come varia la curva del contagio in Lombardia

Negli ultimi giorni in Lombardia si stanno intravedendo gli effetti delle misure varate dal governo e dalla Regione: la percentuale di nuovi contagiati sta lentamente scendendo. Ciò non vuol dire che non ci sono nuovi casi ma che il virus, seppure in crescita, sta procedendo meno rapidamente rispetto alle scorse settimane.

Coronavirus, i contagi nelle province Lombarde

La provincia lombarda in cui si registrano più casi di Coronavirus è Bergamo (7072), seguono Brescia (6597) e Milano (6074). Successivamente ci sono Cremona (3156), Lodi (1884), Monza e Brianza (1587), Pavia (1578), Mantova (1176), Lecco (1076), Como (706), Varese (468) e Sondrio (284).

Coronavirus: la situazione in Lombardia

La situazione in tutta la Lombardia resta critica. Le persone positive all'agente patogeno arrivato da Oriente sono 32.346 e sono aumentate di 1.643 unità nell'ultima giornata. I morti sono arrivati a quota 4.474. I pazienti affetti da Covid-19 ricoverati nelle strutture lombarde sono 11.262 e 1.236 di questi si trovano nei reparti di terapia intensiva. Le persone dimesse, invece, hanno sfondato quota 7mila (7.281). I dati sono stati resi noti dalla Regione attraverso il bollettino di mercoledì 25 marzo.