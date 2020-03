Coronavirus: 376 persone guarite, ma oltre 2mila contagi in Lombardia

Giornata decisiva, quella di venerdì 6 marzo 2020, per il contenimento del contagio da coronavirus in Italia. Sono oltre 2mila, nell'ultimo bollettino regionale, le persone che hanno contratto il virus in Lombardia.

L'assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera invita a raccolta il personale medico: "Ogni aiuto e contributo da specializzandi, medici in quiescenza, ONG è molto ben gradito e avremmo la possibilità di aprire nuovi posti letto, ma ci mancano le forze. Abbiamo bisogno delle migliori energie perchè qualsiasi contributo, da specializzandi a medici in pensione alle Ong, non solo è benvenuto, ma assolutamente necessario".

Gallera ha anche ricordato che la Lombardia sta facendo uno sforzo straordinario per reperire nuovi medici. “In due giorni – ha spiegato - ne sono stati assunti 136, fra questi a Lodi sono arrivate 83 nuove unità (19 medici, 47 infermieri e 17 OSS) e tra questi 5 medici e 8 infermieri dell’esercito che sta arrivando in aiuto anche a Seriate con 10 medici e 8 infermieri che entreranno in servizio domani. Anche a Crema, Seriate e Cremona sono stati assunti 39 medici, 78 infermieri e 18 OSS”.

L’assessore ha quindi sottolineato la “solidarietà del sistema”, a Lodi infatti sono arrivati medici e infermieri dal Besta, dal gruppo San Donato, da Pavia, dal Fatebenefratelli, dal Niguarda e altre strutture ancora. “Siamo davanti ad un grande sforzo corale - ha detto - e il sistema regge anche se gli afflussi nei pronto soccorso nelle strutture frontiera continuano a essere di 50/70 nuovi pazienti che entrano con complicazioni polmonari”.

Nuova area rossa nel Bergamasco?

Rispondendo alle domande circa l’istituzione di una nuova ‘area rossa’, Gallera ha spiegato che da notizie informali dell’Istituto Superiore di Sanità c’è “un orientamento a chiedere misure importanti sul territorio” che afferisce al Nord Est della provincia di Bergamo. “I tecnici stanno facendo le loro valutazioni, ma ad oggi il Governo non ci ha sottoposto una misura formale. Aldilà dell’assunzione di un provvedimento restrittivo invitiamo i cittadini di quel territorio a restringere la vita sociale aldilà dell’attività lavorativa e di essere molto attenti e prudenti”.

Baggio è pronto

Baggio è stato allestito ed è pronto e, proprio giovedì, c’è stato un momento di confronto con le ATS per definire i protocolli di invio e accettazione. Venerdì quindi potrebbero arrivare i primi casi: uno dovrebbe essere di Brescia e uno di Bergamo.

Lo sforzo comunicativo della Regione

Con 109 comunicati (una media di circa 8 al giorno), almeno una conferenza stampa quotidiana e costanti aggiornamenti, anche in diretta, sui profili Facebook, Instagaram, Twitter e Youtube, Regione Lombardia, attraverso la propria agenzia di stampa 'Lombardia Notizie' informa quotidianamente sull'evolversi della situazione in Lombardia. Un impegno a tutto campo che, oltre ad aggiornare gli operatori della stampa, radio e tv (nazionali e internazionali) punta anche ad informare la popolazione grazie al sito internet www.lombardianotizie.online (732.000 'impression' e 327 pagine con prime 'impression' nella ricerca su Google) e collegato direttamente ai vari profili social. "Anche in questo ambito - ha commentato il presidente Attilio Fontana - abbiamo mantenuto l'unica via percorribile, quella dell'assoluta trasparenza. In un mondo in cui fake news, polemiche pretestuose e interventi di 'sciacalli' sono all'ordine del giorno, noi forniamo un'informazione corretta e corrispondente alla realta'".