Coronavirus: si pensa ad altre zone rosse in Lombardia. Ospedali solo per il Coronavirus

La giornata di sabato 7 marzo 2020, in Lombardia, per quanto riguarda il contagio da Coronavirus, si apre con il bilancio del giorno di venerdì 6 marzo di 2.612 casi accertati, con 1.622 persone ricoverate negli ospedali regionali e 309 in terapia intensiva: guariti in 469, deceduti 135. Secondo i dati forniti da Palazzo Lombardia il 36% dei contagiati dal Coronavirus supera i 75 anni, il 20% è tra i 65 e 74 anni, il 25% ha tra 50 e 64 anni, il 17% è tra i 25 e i 49 anni e l'1% ha tra i 18 e i 24 anni, infine l' 1% ha meno di 18 anni.

Il focus delle autorità regionali è quello di reperire posti letto per la terapia intensiva, chiudendo reparti di ospedale e precettando i medici che si occupano di altro. Regione sta reperendo anche medici e personale infermieristico da assumere, ed ha anche deciso di sospendere le visite ambulatoriali differibili e non urgenti: da lunedì 9 marzo, infatti, i medici non potranno prescrivere prestazioni non urgenti; e sono in via di sospensione anche quelle già prenotate.

"La diffusione del virus si è "sviluppato con velocità fulminea" sul territorio regionale. Lo ha sottolineato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa di venerdì 6 marzo mostrando le slide con le mappa dei contagi in lombardia dal 22 febbraio al 5 marzo. L'assessore al Welfare ha poi ribadito che "il sistema sanitario lombardo" ha fronteggiato la situazione "con uno sforzo gigantesco".

Ospedali dedicati al Coronavirus?

La tendenza della Regione è quella di dedicare la maggior parte degli ospedali lombardi ai pazienti del Coronavirus. L'iniziale intenzione era opposta: indivuduare tre ospedali solo per il Coronavirus e lasciare gli altri alla normale attività. "Il numero dei casi cresce in maniera così importante che stiamo andando a individuare alcuni presidi per le patologie più importanti e tutti gli altri saranno ospedali Covid", ha dichiarato l'assessore al welfare Giulio Gallera.

Coronavirus: forse altre zone rosse in Lombardia

E potrebbero crescere le zone rosse in Lombardia, dove prendere provvedimenti ancora più drastici come attualmente accade nei dieci Comuni della provincia di Lodi considerati il centro del focolaio di Covid-19, nonché nel Comune di Vo', in Veneto. Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha riunito tutti i capigruppo (di maggioranza e opposizione) per valutare la situazione. Altre due possibili zone rosse potrebbero essere in provincia di Cremona e in provincia di Bergamo.

Nella giornata di venerdì 6 marzo si era addirittura ipotizzato di estendere la zona rossa a tutta la Lombardia. Diverso il parere del presidente dell'Istituto superiore della sanità, Silvio Brusaferro, secondo cui he in alcune aree lombarde i contagi sono più rapidi che in altre, e quindi alcune di queste potrebbero diventare zone rosse. Il presidente dell'Iss ha poi aggiunto la raccomandazione che le persone in quarantena rispettino questo provvedimento e non escano di casa per recarsi in luoghi pubblici.

Chiuso e riaperto reparto dialisi al San Raffaele

Due operatori del reparto dialisi dell'ospedale milanese San Raffaele sono risultati positivi al tampone del Coronavirus nella giornata di venerdì 6 marzo. Uno dei due è stato posto in terapia intensiva. Il tampone è stato poi effettuato su tutti gli addetti del reparto, posti in isolamento, e il 70% di loro è positivo.

Il reparto è stato chiuso per la sanificazione completa e poi riaperto: ora è regolarmente funzionante.

Coronavirus: contagiato poliziotto scorta Matteo Salvini

Durante la giornata del 6 marzo è stato reso noto che un agente di polizia, facente parte della scorta dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, è risultato positivo al Coronavirus: si tratta di un poliziotto che, negli ultimi tempi, non è mai entrato in contatto con il politico milanese, leader della Lega. Salvini ha commentato spiegando di stare bene e di essere disponibile a fare tutto quello che gli chiederanno le autorità sanitarie, tampone compreso.

Coronavirus: i "contagiati eccellenti"

Oltre all'assessore regionale lombardo allo sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, alla sindaca di Piacenza Patrizia Barbieri e a due assessori regionali dell'Emilia Romagna, Raffaele Donini e Barbara Lori, si è saputo che sono risultati positivi al test del Coronavirus anche il questore di Bergamo Maurizio Auriemma, il prefetto di Brescia Attilio Visconti e la prefetta di Bergamo Elisabetta Margiacchi.

Chiesa: messe celebrate senza fedeli anche domenica 8 marzo

Intanto i vescovi lombardi, insieme a quelli veneti ed emiliano-romagnoli, hanno reso noto che nelle diocesi dei territori coinvolti, a seguito del decreto della presidenza del consiglio anche domenica 8 marzo e per i giorni feriali successivi è sospesa la celebrazione dell'Eucarestia con la presenza dei fedeli, mentre i sacerdoti celebreranno senza il popolo. Le chiese rimarranno tuttavia aperte per la preghiera personale e per l'incontro individuale con i sacerdoti.

Inizialmente la sospensione era stata stabilita per le messe feriali fino a sabato 7 marzo, poi la nuova comunicazione, sottolineando che i provvedimenti governativi vogliono "arginare il rischio del contagio del “coronavirus” ed evitare il sovraccarico del sistema sanitario".

"La situazione di disagio e di sofferenza del Paese è anche la sofferenza di tutta la Chiesa. Per questo motivo, noi Vescovi, invitiamo i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i laici a continuare a tessere con passione i rapporti con la Comunità Civile e ad assicurare la vicinanza nella preghiera a tutti coloro che sono colpiti", si legge nella nota della conferenza episcopale lombarda.