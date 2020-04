Coronavirus, "ultimo sforzo" nella battaglia. A breve pronto il test per la patente di immunità

Altra giornata di battaglia al Coronavirus, quella di mercoledì 8 aprile, per Milano e la Lombardia. La guerra, come l'hanno più volte definita i vertici regionali, va avanti e la regione sembra essere arrivata - almeno stando ai dati - vicina al punto di svolta.

I contagi continuano a salire, ma la curva sembra aver rallentato la propria ascesa e sembra aver perso "forza" anche a Milano, che pochi giorni fa continuava a "preoccupare" - parola dell'assessore al Welfare, Giulio Gallera - il Pirellone.

La "patente d'immunità"

Di pari passo con l'analisi dei dati, va avanti anche il lavoro di ricercatori e scienziati per cercare di dare una risposta rapida all'emergenza. Una nuova arma, come annunciato martedì sera dal governatore Attilio Fontana, è arrivata dal San Matteo di Pavia, dove è stato sviluppato un "test sierologico capace di dare una sorta di 'patente di immunità' dal virus".

"Regione Lombardia - le parole del presidente - ha fatto una scelta di prudenza, senza fughe in avanti, per la ricerca di test sierologici affidabili. Oggi, uno di questi è stato individuato al Policlinico San Matteo di Pavia. Si tratta di un test che attraverso un prelievo di sangue, verificherà chi ha sviluppato gli anticorpi al Covid-19. Entro due settimane è attesa la certificazione CE, poi si potrà partire con i test sulla popolazione".

A cosa serve il test sierologico

A chiarire il futuro utilizzo del test è stato lo stesso governatore. "Il test - ha proseguito il governatore - serve a rilevare che una persona che ha contratto il virus, considerata guarita perché negativa a due tamponi a distanza di qualche giorno, ha sviluppato quegli anticorpi che gli consentiranno di non ammalarsi di nuovo".

"Quindi - ha chiarito Fontana - da una parte ci sarà chi riceverà una 'patente di immunità', dall'altra parte, chi non risulterà immune, dovrà continuare a mantenere le precauzioni attualmente adottate per tuti".

Quindi è verosimile che chi riceverà la "patente di immunità" potrà tornare prima a una vita "normale".

Coronavirus, contagi e morti in Lombardia

Buone notizie arrivano anche dai dati. "Giorno dopo giorno c'è una continua riduzione di tutti i fattori e questo è un elemento positivo - ha esultato Gallera venerdì sera dopo la lettura del solito bollettino -. Tutti gli indicatori sono positivi ed evidenziano come lo sforzo di tutti stia producendo risultati importanti che devono diventare ancora più evidenti e significativi".

Nelle ultime 24 ore in Lombardia, infatti, sono stati processati 4.342 tamponi, che hanno restituito 791 nuovi positivi, per un totale di 52.325. I ricoverati non in terapia intensiva sono 11.833, con una diminuzione di 81 e calano, di 38, anche i letti occupati in terapia intensiva, che sono 1.305. I morti arrivano invece a quota 9.484, con 282 vittime nelle ultime 24 ore.

"È imminente il week end di Pasqua - ha sottolineato Gallera - e dovremo passarlo ancora in casa. Dobbiamo stringere i denti perché serve un ultimo grande sforzo e non possiamo allentare la presa".

Coronavirus, contagi e morti a Milano

Numeri "buoni" anche per la città di Milano e la provincia, che restano - in termini assoluti - le più colpite. Sotto la Madonnina si contano 4.744 casi, +99 nell'ultima giornata, e in tutta la città metropolitana 11.787 positivi, con un amento di 249 rispetto alle 24 ore precedenti.

Questi i numeri delle altre città: Bergamo 9.868, Brescia 9.595, Como 1.525, Cremona 4.323, Lecco 1.731, Lodi 2.321, Monza 3.206, Mantova 2.142, Pavia 2.735, Sondrio 620 e Varese 1.326.

