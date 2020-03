Coronavirus, crescono i casi a Milano. Martedì giornata decisiva per l'ospedale in Fiera

I prototipi dei moduli che comporranno l'ospedale all'interno della Fiera MilanoCity sono stati allestiti. Per il momento non sono funzionanti, ma l'obiettivo della Regione è quello di moltiplicarli (letteralmente) e trasformare una sezione dell'ex polo fieristico in un vero nosocomio. E le prossime ore saranno fondamentali perché proprio nella giornata di martedì 16 marzo, come annunciato dal governatore lombardo Attilio Fontana, il commissario della protezione civile, Domenico Arcuri, e il ministro della salute, Roberto Speranza, diranno in che modo e con quale entità di macchinari potranno collaborare con la Regione per realizzare la struttura.

"Ho avuto un'altra riunione operativa con il team di Bertolaso. Devo dire che c'à stata una notevole accelerazione per la realizzazione dell'ospedale in Fiera Milano — ha dichiarato il presidente Attilio Fontana parlando con i giornalisti —. Sono ottimista, aspettiamo le ultime risposte sui respiratori".

Fontana, rispondendo a una domanda dei cronisti, ha ribadito che "continua anche il confronto con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella" che "è molto attento ed esprime la sua vicinanza e il suo sostegno a chi lavora sul campo. Credo che debba essere sempre aggiornato di ogni evoluzione della situazione".

Nel frattempo l'ombra del Coronavirus continua ad allungarsi a Milano e in Lombardia. Ma negli ultimi giorni sembra che la linea dei nuovi contagi stia virando leggermente verso il basso in tutta la Regione. Secondo l'ultimo bollettino della Regione (reso noto nel pomeriggio di lunedì) all'ombra della Madonnina ci sono 813 persone positive. In tutta la Regione i casi totali sono 14.649 (aumento di 1.377).

I decessi in tutta la Regione sono arrivati a 1.420 (202 in più rispetto a domenica). Aumentano anche le persone ricoverate in terapia intensiva: attualmente sono 823.

I contagi nelle province Lombarde

Milano è la terza provincia lombarda per numero di casi. La provincia più colpita è quella di Bergamo (3.760 casi), segue Brescia (2.918), poi Milano (1.983) e Cremona (1.881). Seguono Lodi (1.362), Pavia (801), Lecco (386), Mantova (382), Monza e Brianza (346), Como (220) Varese (202) e Sondrio (46).

Fontana: "Non c'è più una progressione violenta"

"Si potrebbe incominciare a dire che forse non c'è più quella progressione violenta che c'era nei giorni scorsi. Per il momento il virus è ancora in progressione ma non sembra essere esponenziale. Questo ci fa moderatamente piacere". Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana nel primo pomeriggio di lunedì 16 marzo durante una conferenza stampa davanti a Palazzo Lombardia.

"Sono convinto che se continueremo questa sorta di isolamento, se riusciremo a mantenere l'impegno a non incontrare gente e a stare nella propria abitazione, la cosa si risolverà — ha proseguito Fontana —. I i numeri possono iniziare a darci ragione. Abbiamo ancora 3 o 4 giorni di tempo in cui si vedranno gli effetti di queste misure. È l'unico mezzo per arrivare a una soluzione e impedire che il virus continui a circolare".

La statistica del Coronavirus: come guardare i dati

Se si analizza l'andamento dei numeri (consapevoli che si parla di persone, a migliaia), si può avere un abbozzo di risposa, da mettere alla prova giorno dopo giorno. In Lombardia la curva sembra essere sempre più lineare e non esponenziale. E ciò lo si vede dai dati del grafico qui sotto. La percentuale di nuovi contagiati sembra essere (mediamente) in calo.

Coronavirus, Sala: "Il contagio non deve sfondare a Milano. Domenica ancora tanta gente in giro"

"I dati del contagio in città sono in linea con i giorni precedenti. Il virus a Milano non sta sfondando ma è fondamentale che non sfondi perché se lo facesse il nostro sistema sanitario andrebbe in crisi. Quindi continuate a seguire le regole". Lo ha detto il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, in un videomessaggio pubblicato su Facebook nella mattinata di lunedì 16 marzo.

"Ieri (domenica, ndr) tanti mi scrivevano lamentandosi di vedere troppa gente in giro — ha proseguito Sala —. Non è il caso di mettersi gli uni contro gli altri, ma i comportamenti devono essere uniformi".

Come avanza il contagio a Milano: tutti i dati

A Milano i contagi continuano ad aumentare. Secondo i dati resi noti lunedì pomeriggio dalla Regione a Milano ci sono 813 persone positive al Coronavirus e sono aumentati di 605 unità in una settimana.

"Gli applausi non arrivano dove si lotta": come dire grazie a medici e infermieri

Areu, Pirellone e Siems, la società scientifica italiana dell'emergenza sanitaria, hanno aperto la casella mail grazie@areu.lombardia.it per permettere a chiunque lo voglia di scrivere il suo personale grazie a tutto il personale sanitario, tecnico e ai volontari della Lombardia. E lo meritano tutti loro, davvero.

Case in affitto gratis per medici e infermieri

Da "io resto a casa" a "io ci metto la casa". Milano dimostra ancora una volta la sua proverbiale solidarietà - quella storica della città col coeur in man - e lancia l'iniziativa #iocimettolacasa per mettere a disposizione appartamenti in città, a titolo gratuito, per medici e infermieri impegnati nella lotta contro il Coronavirus.

L'idea è firmata da "The Best Rent", società che si occupa di locazioni a breve e medio termine, che ha contattato i proprietari delle abitazioni e ha raccolto già le adesioni di decine di loro. il Comune di Milano, invece, ha messo a disposizione 48 alloggi in via Carbonia per gli isolamenti.

Autocertificazione Coronavirus, ecco il nuovo modello

Cambia il modello di autocertificazione per gli spostamenti "necessari" previsti dal decreto "Io resto a casa", emanato dal governo per rispondere all'emergenza Coronavirus.

"È on line il nuovo modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti che contiene una nuova voce", ha fatto sapere martedì mattina il ministero degli Interno. La grande novità è che "l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus Covid-19".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Valencia "decimato" dopo la trasferta a Milano

Il Valencia, squadra che milita nella massima serie del calcio spagnolo, ha reso noto che il 35% dei suoi tesserati (tra giocatori e staff) è positivo al Coronavirus, attribuendo il contagio alla trasferta a Milano del 19 febbraio, quando la squadra disputò l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atalanta.