Coronavirus, Fontana: "Medici allo stremo". Nel pomeriggio arrivano i rinforzi da Cuba

Atterreranno nel tardo pomeriggio di domenica 22 marzo a Malpensa i medici e gli infermieri cubani che daranno man forte al personale sanitario lombardo per combattere l'emergenza Coronavirus. Ma non saranno soli. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare nella Regione anche medici dalle altre Regioni, oltre a personale sanitario russo. Il tutto è stato annunciato dal governatore lombardo Attilio Fontana durante un punto stampa nel pomeriggio di domenica.

Fontana ha poi commentato l'ordinanza che ha firmato nella serata di sabato 21 marzo: "Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, più di così è impossibile. Dobbiamo far capire alla gente che deve rimanere a casa per proteggersi dal contagio. Il nostro personale medico e infermieristico è allo stremo, dobbiamo fare in modo che i contagi diminuiscano in fretta".

E i lombardi sembrano aver capito che non possono muoversi per ragioni non necessarie. "Analizzando i dati delle celle telefoniche abbiamo calcolato che solo il 32% dei lombardi ha effettuato uno spostamento nella giornata i sabato — ha dichiarato il vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala —. Martedì avremo i dati di lunedì e capiremo quanto hanno impattato le nuove misure varate dal governo".

Coronavirus, i dati di Milano e hinterland

Prosegue senza sosta la lotta contro il coronavirus a Milano e in Lombardia. E l'agente patogeno arrivato da oriente si sta diffondendo a Milano. Tra le giornate di venerdì e sabato 21 marzo sono stati registrati 279 nuovi contagi all'ombra della Madonnina. Un aumento importante, il secondo più massiccio da quando è iniziata l'epidemia (tra martedì e mercoledì 18 marzo si erano registrati 287 nuovi casi). In totale a Milano ci sono 1.829 persone affette da Covid-19, mentre nella città metropolitana di Milano sono 4.672.

I contagi in Lombardia, invece, sono aumentati vertiginosamente attestandosi a quota 25.515 (3.251 casi in più in una sola giornata). Aumentano anche i decessi che hanno oltrepassato quota 3mila (3.095, 546 rispetto a venerdì). Crescono anche i pazienti ricoverati: sono 8.258 e 1.093 di questi si trova in terapia intensiva.

I dati provincia per provincia

Nella giornata di sabato 21 marzo la provincia più colpita dal Coronavirus resta quella di Bergamo con 5.869 casi, seguono Brescia con 5.028 casi e Milano con 4.672. Successivamente ci sono Cremona (2.733), Lodi (1.693), Pavia (1.194), Monza (1084), Mantova (842), Lecco (818), Como (452), Varese (359) e Sondrio (179).

Le nuove misure del governo

Dopo il pressing arrivato dalle regioni, dai sindacati e dall'opposizione per un'ulteriore stretta da parte del governo, nella tarda serata di sabato 21 marzo il premier Giuseppe Conte ha annunciato nuove misure per far fronte all'emergenza coronavirus, parlando al termine di una giornata drammatica con nuovi dati negativi su contagi e decessi. L'annuncio è arrivato in diretta sulla sua pagina Facebook e in tv sabato sera, dopo che già alcune regioni (tra cui la Lombardia) avevano deciso di inasprire maggiormente i provvedimenti nei propri territori di competenza.

Coronavirus, nuova stretta di Conte: chiuse attività produttive non necessarie in tutta Italia

Chiusa ogni attività produttiva non "necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali", ha annunciato Conte, specificando che resteranno aperti supermercati, negozi di generi alimentari e di prima necessità: "Non abbiamo previsto nessuna restrizione sui giorni di apertura dei supermercati: invito tutti a mantenere la massima calma, non c'è ragione di fare una corsa agli acquisti, non c'è ragione di creare code". Aperte anche farmacie, parafarmacie, "continueremo a garantire i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari, assicureremo tutti i servizi pubblici essenziali, ad esempio i trasporti, e le attività connesse a quelle essenziali. Al di fuori delle attività essenziali, consentiremo solo il lavoro in smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale. Rallentiamo il motore produttivo del Paese, ma non lo fermiamo. E' una decisione che si rende necessaria oggi per cercare di contenere l'emergenza", ha detto il premier.

"È la crisi più difficile che il Paese sta vivendo dal dopoguerra. La morte di tanti concittadini - ha affermato il premier - è un dolore che ogni giorno si rinnova. Questi decessi per noi, per i valori con cui siamo cresciuti, non sono semplici numeri, sono persone, sono famiglie che perdono gli affetti più cari".

Farmacie, tabacchi e supermercati resteranno aperti

"Sono misure severe, che richiedono tempo ma non abbiamo alternative - ha aggiunto il premier -. In questo momento dobbiamo resistere per tutelare le persone che amiamo. Il nostro sacrificio di rimanere a casa è minimo se paragonato a quello dei cittadini che rischiano molto di più. Penso ai medici, agli infermieri, alle forze armate e dell'ordine, ai farmacisti, agli autotrasportatori, ai cassieri dei supermercati e agli operatori dell'informazione. Donne e uomini che compiono ogni giorno un atto di grande responsabilità e amore nei confronti dell'Italia intera. Abbiamo deciso di chiudere nell'intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente essenziale".

La nuova stretta annunciata dal premier Giuseppe Conte, con la chiusura di tutte le attività produttive non essenziali, per il momento è valida fino al 3 aprile. Il provvedimento ufficiale vedrà la luce a breve. Resteranno aperte tutte le filiere ritenute essenziali, e quindi legate al settore alimentare, a quello farmaceutico e biomedicale e a quello dei trasporti, con alcune inevitabili limitazioni. Chiudono quasi tutte le attività legate alla Pubblica Amministrazione: restano di fatto aperti gli esercizi legati a sanità, difesa e istruzione.

Aperte edicole e tabaccai, oltre ai servizi d'informazione. Resterebbero attive l'industria delle bevande, le industrie alimentari, la filiera agro-alimentare e zootecnica, l'industria tessile solo legata strettamente agli indumenti di lavoro (escluso, quindi l'abbigliamento), e anche determinate attività legate all'idraulica, all'installazione di impianti elettrici, di riscaldamento o di condizionatori e la fabbricazione di forniture mediche. Per i dettagli bisogna in ogni caso attendere il decreto del governo.

Fontana: "Misure necessarie, finalmente"

"Misure necessarie e inevitabili. Finalmente!" Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato così i nuovi provvedimenti adottati dal Governo.

"Fabbriche riconvertite per produrre mascherine"

"Fabbriche riconvertite per produrre mascherine" Fabbriche riconvertite, come in un paese in guerra. Ma in Lombardia non si producono munizioni ma mascherine. Dispositivi di protezione che finiranno a medici e infermieri, ma anche ai cittadini. E già da lunedì 23 marzo una fabbrica lombarda sarà in grado di produrre 250mila mascherine al giorno. Il fatto è stato annunciato dall'assessore regionale all'ambiente, Raffaele Cattaneo, durante una conferenza stampa nel pomeriggio di sabato 21 marzo.

"Le imprese che già facevano questo non erano sufficienti - ha sottolineato l'assessore - e allora abbiamo chiesto a molti se fossero disponibili a dare una mano, riconvertendo parte dei propri impianti, parte della propria attività, per dare un aiuto nell'emergenza producendo mascherine e dispositivi. A questa chiamata hanno risposto tantissime imprese. Noi abbiamo avuto, in una settimana, segnalazioni da almeno 300 imprese sulle varie email di Regione Lombardia".

Coronavirus, "Il "Paziente1" sarà dimesso"

Una buona notizia, davvero. Sarà dimesso entro la fine del weekend Mattia, il "paziente 1" affetto da Coronavirus. Lo ha annunciato l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, nel pomeriggio di sabato 21 marzo.

Il 38enne era in via di miglioramento da diversi giorni: lunedì 9 marzo era uscito dalla terapia intensiva iniziando a respirare autonomamente, mercoledì 11 marzo le sue prime parole da quel terribile 20 febbraio in cui fu ricoverato a Codogno in condizioni gravissime. Oggi l'annuncio tanto atteso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Huawei e Fastweb donano 250 smartphone e tablet agli ospedali

"La bella notizia di oggi - ha spiegato Gallera - è che Huawei, in partnership con Fastweb, ha donato 250 fra tablet e smartphone alle strutture ospedaliere della Lombardia. Saranno a disposizione dei malati che, in questo modo, potranno supplire, seppur virtualmente, alla mancanza dei propri cari. Uno degli aspetti più tristi di questa malattia è proprio la solitudine: i pazienti vengono isolati perchè sono infettivi, non hanno il conforto dei parenti e quando muoiono, sono da soli".