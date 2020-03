Coronavirus: Alitalia sospende i voli per Milano Malpensa, a Linate solo i voli domestici

In seguito alle misure previste dal Decreto della presidenza del Consiglio sul coronavirus, Alitalia ha deciso di sospendere da domani i voli su Milano Malpensa e di riorganizzare i voli sugli aeroporti di Milano e Venezia a seguito delle misure previste dal Decreto della presidenza del Consiglio sul coronavirus.

A Linate ci saranno solo collegamenti domestici mentre all’aeroporto di Venezia verranno ridotti i servizi con Roma. In una nota, Alitalia informa che ha predisposto un piano di ridimensionamento dei voli da e per gli aeroporti di Milano (Linate e Malpensa) e Venezia, che si aggiunge alle razionalizzazioni già effettuate nei giorni scorsi per il calo dei passeggeri dovuto alle misure restrittive e alla minore propensione agli spostamenti.

Alitalia sospende i voli su Malpensa fino al 3 aprile

Fino al 3 aprile, la Compagnia effettuerà le seguenti modifiche: da Milano Linate verranno operati, da domani, solo collegamenti nazionali, con una riduzione di frequenze sulle rotte servite, mentre le destinazioni internazionali saranno raggiungibili con i voli via Roma Fiumicino; da Milano Malpensa, con decorrenza 9 marzo, sarà sospesa l’attività dopo l’arrivo del volo da New York AZ605, con atterraggio previsto alle 10.40; infine, da Venezia la compagnia continuerà ad operare con un numero minore di frequenze i collegamenti da/per Roma.

I passeggeri coinvolti nelle cancellazioni potranno modificare gratuitamente le loro prenotazioni sui voli confermati o richiederne rimborso secondo le modalità indicate sul sito della compagnia.