Coronavirus, ecco l'azienda chimica del milanese che produce e regala "Amuchina"

Un gesto di solidarietà. Un gesto per prevenire e contrastare la diffusione del Coronavirus. Accade a Corbetta, cittadina di 18mila abitanti dell'hinterland Ovest di Milano, dove un'azienda chimica (Chemtec) ha deciso di iniziare a produrre un disinfettante per le mani, analogo all'Amuchina, e di donarlo gratuitamente a tutti. Una splendida storia di generosità lombarda ai tempi del Coronavirus.

Il gel, realizzato secondo le prescrizioni e le direttive imposte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, sarà distribuito gratuitamente a partire dal pomeriggio di venerdì 6 marzo: basterà presentarsi alla farmacia comunale di via delle Libertà con un flacone. Ma dal comune precisano che la consegna del disinfettante è confermata anche per sabato 7 e domenica 8 marzo, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 19 e verrà eseguita dalla protezione civile e da alcuni volontari dei servizi sociali.

"Sono davvero orgoglioso per la riuscita di questa virtuosa collaborazione tra amministrazione, tessuto imprenditoriale del territorio e Protezione Civile — ha commentato il primo cittadino di Corbetta, Marco Ballarini — . Credo che azioni concrete come questa siano una mano tesa in più per diffondere maggiore serenità e far fronte all’emergenza Coronavirus — . Ognuno di noi deve fare la sua parte e personalmente come Sindaco, anzi come Amministrazione Comunale abbiamo deciso di affrontare questa situazione in prima linea e al fianco dei nostri cittadini. Sono certo che insieme supereremo questa complessa emergenza nazionale, con la forza che ci contraddistingue”.

Dieci tonnellate di gel disinfettante: ecco il dono della Acquaflex alla Croce rossa

Nei giorni scorsila Acquaflex di Rho ha deciso di produrre e donare alla Croce Rossa dieci tonnellate di gel igienizzante che è diventato praticamente introvabile. "Abbiamo deciso di passare dalle parole ai fatti", hanno commentato a ReggioToday i titolari dell’attività, l’amministratore Armando e l’ad Antonello Dito.

"Amuchina" gratis per i clienti: il regalo del farmacista

Nei giorni scorsi, invece, la farmacia Smeraldo di Milano aveva iniziato a produrre e a regalare ai suoi clienti un gel simile all'Amuchina.