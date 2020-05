L'app anti assembramento di Trenord: indica i posti liberi sui treni e livello di folla in stazione

Nella fase 2 Trenord dà la possibilità di usare l'applicazione per vedere in tempo reale l'affluenza sul treno e capire se ci sono posti liberi (ecco invece come si è organizzata Atm per metro e bus). La grande novità è stata presentata dal gestore del servizio ferroviario regionale lombardo. Già da lunedì 18 maggio sulla schermata di chi attiva l'applicazione appare un'immagine stilizzata dei convogli che cambia colore a seconda dei posti liberi presenti a bordo: rosso, giallo, verde.

Una rivoluzione per evitare assembramenti. Anche se l'affluenza di passeggeri è ancora molto inferiore rispetto al periodo pre coronavirus. Lunedì mattina i pendolari sui treni Trenord erano il 25% rispetto a un giorno standard del tempo pre Covid 19.

Come funziona l'app Trenord anti assembramento

L'app permetterà inoltre ai viaggiatori in attesa nelle stazioni di ricevere informazioni sulla circolazione dei treni e notifiche sul possibile rischio di affollamento sulle banchine. Il numero dei posti disponibili su un treno in viaggio, pari al 50% dei posti a sedere e 15% di quelli in piedi rispetto alla normalità, viene aggiornato in tempo reale sulla base dei passeggeri saliti e discesi a ogni fermata. L'invito per chi viaggia è di evitare le corse che esporranno sull'app l'immagine di un treno di colore rosso, perché avrà già raggiunto il livello massimo di riempimento.

Quando invece il colore sarà già giallo, significherà che il treno in arrivo è mediamente carico e sarà richiesta cautela nella ricerca dei posti effettivamente disponibili. Il verde, infine, segnalerà ampia disponibilità di posti.

I treni avranno un sistema conta passeggeri

Il 30% dei convogli in circolazione ha già installato un sistema contapasseggeri automatico. Per gli altri treni, invece, il livello di riempimento sarà stimato, stazione per stazione, sulla base dei dati di frequentazione dei giorni immediatamente precedenti. Il servizio, già attivo per oltre il 90% delle corse, sarà progressivamente implementato entro la fine di maggio.

Nei prossimi giorni, per i treni che ancora non esporranno le stime di riempimento, è richiesta la massima collaborazione dei viaggiatori nel garantire il dovuto distanziamento. L'ultimo aggiornamento della app di Trenord integra anche una funzione location-based di Geofence, che "intercetta", in forma anonima e previa autorizzazione della funzione di localizzazione dello smartphone, la presenza dei passeggeri in stazione.

I clienti sono invitati, aggiornando l'app, ad attivare questa funzione. Questa consentirà alla sala operativa e alla security di Trenord di monitorare costantemente l'affluenza dei passeggeri nelle stazioni – tenendo conto anche del tasso di riempimento dei treni in arrivo – con la possibilità di inviare tempestivamente un alert direttamente ai dispositivi dei clienti che transitano nell'area interessata dal rischio di affollamento.

I treni in funzione attualmente

In questo periodo saranno 1.540 i treni in circolazione sulla linea, con l'offerta che coprirà il 75% della capienza invernale. Entro il 31 maggio, aveva sottolineato in audizione al Pirellone l'ad, Marco Piuri, sarà "ripristinato il 100% dei posti previsti dall'orario invernale con l'impiego della totalità della flotta: un numero complessivo di 1 milione di posti che, date le norme di distanziamento definite dalle Autorità, si riduce a 460mila effettivi".