Coronavirus, applausi e urla di sostegno anche dal Bosco Verticale a Milano: il video

Milano ha detto sì al flash mob "Applaudiamo l'Italia" e alle 12 di sabato 14 marzo sono stati tantissimi i cittadini che si sono affacciati alle finestre e ai balconi e con enfasi hanno battuto le mani.

Segno di solidarietà e di incoraggiamento reciproco. Un segno anche di gratitudine nei confronti di chi continua a lavorare per contrastare l'epidemia del coronavirus, i medici, gli infermieri, gli oss e i soccorritori per primi. Ma anche per dire grazie a quei cittadini che con il loro lavoro garantiscono i servizi di base per l'intera nazione.

Da Brenta (video) al centralissimo Bosco Verticale, dove è stato girato questo video pubblicato su Nati per Vivere a Milano.

Un altro flash mob "Azzurro"

Dopo il flash mob di venerdì sera, quando in tanti hanno cantato l'inno d'Italia alla finestra, questo potrebbe non essere l'ultimo evento del genere. In rete già stanno organizzando un altro flash mob sempre per il pomeriggio di sabato: "Alle 18 di sabato 14 - l'appuntamento che si sono dati in molti - cantiamo Azzurro".