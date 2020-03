Coronavirus, ecco l'app gratis per compilare l'autocertificazione: dove scaricarla

Una applicazione gratis per compilare il nuovo modello di autocerticazione per gli spostamenti. È quanto ha realizzato nelle scorse ore il gruppo Ferrovie dello Stato per giustificare gli spostamenti necessari previsti dal decreto "Io resto a casa", emanato dal governo per rispondere all'emergenza Coronavirus.

Il programma funziona sia su dispositivi mobile (l'app Autocertificazione Fs è disponibile sul Play Store Android che sull'App Store di Apple per iPhone) sia attraverso browser a questo indirizzo.

Dopo la compilazione dei dati da parte dell’interessato, l’app permette di generare un file Pdf da stampare e mostrare agli operatori di polizia. L’app recepisce il nuovo modello di autocertificazione del Ministero dell’Interno del 17 marzo 2020. Il file Pdf, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Ministero dell’Interno, deve essere stampato e mostrato durante i controlli di polizia per la controfirma da parte degli operatori, previa identificazione del dichiarante. L'azienda ha specificato che "i dati raccolti nel modulo non vengono conservati sui server Ferrovie dello Stato" e che "Una volta effettuato il download della dichiarazione vengono cancellati".