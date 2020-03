Coronavirus, Armani dona un milione e 250 mila euro agli ospedali alle prese col Covid-19

L'emergenza Coronavirus rischia di far collassare la sanità italiana. Per questo sono scesi in campo, oltre al Governo e alle Regioni, anche i privati che con le loro donazioni stanno cercando di sollevare su la situazione emergenziale.

Il gruppo Armani ha deciso di donare un milione e 250 mila euro agli ospedali Luigi Sacco, San Raffaele e Istituto dei Tumori di Milano, Spallanzani di Roma e a supporto dell’attività della Protezione Civile per fronteggiare l’emergenza Coronavirus in Italia. Lo ha comunicato il gruppo in una nota.

Oltre Armani, anche i Ferragnez oltre ad aver donato 100mila euro hanno lanciato una raccolta fondi da destinare alle terapie intensive del San Raffaele. In poche ore hanno raccolto un milione e mezzo di euro.