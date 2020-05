Bimbi ed educatori, i nuovi invisibili del Covid: "Così a settembre gli asili non aprono più"

Il loro silenzio sarà "assordante". Con la sola forza della loro presenza riusciranno a dire tutto quello che hanno bisogno di dire, pur senza aprire la bocca. Poi abbandoneranno lì tutto ciò che rappresenta loro e le loro vite e andranno via, da soli. Perché è da soli che sono stati lasciati da ormai due mesi, da quando l'emergenza Coronavirus ha cancellato la loro quotidianità, il loro lavoro, che per loro è una missione.

Mercoledì pomeriggio, educatori e proprietari di asili nido di Milano - che si sono riuniti sotto la 'sigla' "Educhiamo" - si ritroveranno alle 15 sotto la sede di regione Lombardia per sottolineare, denunciare che al momento loro non vedono "nessun futuro per l'infanzia, nessun futuro per i nidi privati, nessun futuro per le scuole dell'infanzia private perché siamo diventati tutti invisibili".

Asili chiuse e niente cassa integrazione

“Il silenzio sui servizi educativi 0-6 è tombale dopo il Dpcm sulle riaperture firmato dal Presidente Conte - spiega Cinzia D'Alessandro, portavoce del gruppo e titolare de 'La locomotiva di Momo' -. Parliamo di più di 10mila strutture in tutta Italia dimenticate anche dal Decreto Rilancio che oltre a non essere oggetto di alcun piano di riapertura, si vedono negare la proroga della cassa integrazione per i lavoratori".

Questo, inevitabilmente, significa una sola cosa: "Le strutture chiuse a fine febbraio, come successo in Lombardia, avranno la copertura fino a metà giugno. I mesi successivi saranno a carico delle imprese, già martoriate da mesi di inattività e per le quali non è prevista la riapertura". Il triste futuro sembra scontato: la chiusura. "In Lombardia parliamo di 60mila bimbi che frequentano i nidi privati" ai quali sono collegati "oltre 100mila operatori", mentre in tutta Italia le strutture private accolgono circa il 65% dei bimbi.

I "nuovi invisibili" del Coronavirus

“Siamo gli invisibili e lo sono soprattutto I bambini nella fascia di età 0/3 anni che non potranno nemmeno usufruire degli spazi ricreativi dei centri estivi previsti dal governo dal 15 giugno, che dovranno essere gestiti all’aperto o nei parchi pubblici per assicurare il distanziamento sociale - denunciano dal comitato -. Se il Governo non interverrà rapidamente nel settore 0/6 a settembre non riaprirà nessuno e si creerà un baratro sociale, economico, di perdite ingenti di posti di lavoro non recuperabili e soprattutto quei bambini non avranno un luogo per crescere ed i genitori non sapranno a chi affidarli per poter tornare serenamente al lavoro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per tutto questo mercoledì educatori, titolari e genitori scenderanno in piazza insieme per esprimere tutto il loro dissenso. I manifestanti, come previsto dall'ultimo decreto, resteranno fermi sotto la regione - tutti con la mascherina addosso - e staranno due ore in silenzio. Poi, al termine del "flash mob", abbandoneranno sotto il palazzo della regione ciucci e bambole. "Proprio come loro hanno abbandonato noi".