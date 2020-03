Milano, più treni e "blocco" ai tornelli: così Atm combatte l'affollamento della metro

Persone in piedi. Una attaccata all'altra. Succedeva nella mattinata di lunedì 16 marzo sui vagoni della metropolitana di Milano. Una situazione che non garantiva la sicurezza dei viaggiatori. E per questo Atm è corsa ai ripari. E la situazione è migliorata. Lo si può banalmente notare nell'immagine dell'articolo: entrambe le foto sono state scattate sullo stesso convoglio e allo stesso orario ma in due giorni diversi (a sinistra lunedì, martedì a destra). La calca tra i passeggeri è sensibilmente diminuita.

"I casi di affluenza, che si sono evidenziati lunedì mattina, sono stati essenzialmente su alcuni treni e bus nell’orario di punta", ha spiegato Atm. E per questo la società ha deciso di ampliare la sua offerta portandola al 75% di un normale giorno feriale, "offerta che va be oltre quanto previsto dall'ordinanza regionale stessa", ha precisato l'azienda di Foro Bonaparte.

"Stiamo intervenendo per evitare situazioni di affollamento – ha dichiarato il Direttore Generale Arrigo Giana - e chiediamo collaborazione a tutti i nostri passeggeri e agli altri soggetti coinvolti, cercando di diluire il più possibile il flusso nell’orario di punta mattinale anche scaglionando gli orari di avvio delle diverse attività che sono rimaste attive".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Se necessario, per evitare situazioni di affollamento e regolamentare il flusso passeggeri, "sarà controllato l’accesso ai tornelli della metropolitana, anche con eventuale chiusura a intervalli temporanei", ha puntualizzato Atm.

Sostieni MilanoToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di MilanoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: