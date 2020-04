Coronavirus, Atm riconverte il personale: a Milano nascono i tutor contro l'affollamento

La corsa alla riconversione del personale Atm è cominciata. Nascerà una nuova figura professionale con il compito specifico di gestire i flussi di passeggeri e monitorare il loro assembramento all'interno dei mezzi pubblici e nelle fermate.

A rivelarlo durante un’audizione in video collegamento davanti alla Commissione consigliare di Palazzo Marino è il direttore generale Arrigo Giana in persona. "Stiamo riconvertendo il personale che in questo momento ha posizioni di operatività che sono state sospese, all'informazione e gestione sul campo di quelli che saranno i flussi", ha detto.

Atm, i nuovi tutor per gestire la folla sui mezzi

Nasceranno così i tutor con il compito di vigilare sul rispetto della regola di distanziamento di un metro tra un passeggero e l’altro, introdotta dal Governo per contrastare il contagio da Coronavirus. Il personale, ha precisato Giana, viene formato per svolgere appena possibile "attività di informazione e gestione sul campo operativa dei flussi di passeggeri".

Per questo l’azienda sta inoltre raccogliendo "adesioni volontarie da parte di dirigenti funzionari e impiegati per trasferire anche loro, almeno all’inizio, su attività di informazione dei clienti sul campo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le nuove regole, limitano molto la capacità di carico del trasporto. "Noi ci attestiamo, a seconda dei mezzi e facendo simulazioni, sul riuscire a garantire dal 25 al 30% della capacità rispetto a prima e questo rende davvero difficile la gestione del trasporto pubblico nelle modalità con cui le facevamo prima", ha concluso Diana.

Allegati