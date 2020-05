Ricciardi (M5s) alla Camera attacca la sanità lombarda: "21 milioni per 25 pazienti". E' bagarre

Fortissima tensione alla Camera dei Deputati sulla sanità lombarda. Un attacco violentissimo è stato lanciato da Riccardo Ricciardi, del Movimento 5 Stelle, regista teatrale di Massa, che ha criticato fortemente la gestione della sanità in Lombardia facendo infuriare i deputati della Lega.

"Chi critica Conte - ha affermato Ricciardi - propone il modello Lombardia. Dove l'assessore alla sanità Giulio Gallera dichiarava trionfante che la Lombardia era meglio della Cina, perché in grado di costruire un ospedale in sei giorni mentre a Pechino ce n'erano voluti dieci. Peccato che parliamo di un ospedale da 21 milioni di euro per 25 pazienti", riferendosi all'ospedale installato in Fiera a Milano che, secondo l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso, non chiuderà ma anzi sarà implementato con un pronto soccorso. "Ecco come sono stati spesi i soldi delle tasse e dei cittadini", ha attaccato Ricciardi, qui errando perché in realtà il denaro proveniva interamente da donazioni private.

Ricciardi ha proseguito contestando il "famigerato modello della sanità lombarda iniziato con Formigoni: in questi anni hanno tagliato 25 mila posti letto negli ospedali pubblici regalando soldi alle cliniche private. Non accettiamo lezioni da voi, mentre i ringraziamenti vanno ai cittadini lombardi e ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri che in queste settimane hanno salvato vite umane".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dai banchi del Carroccio, fin dall'inizio, sono partite interruzioni e anche diversi insulti al collega (ed ex alleato nel Governo Conte 1). E' stato sfiorato lo scontro fisico e il presidente della Camera, il pentastellato Roberto Fico, è stato costretto a sospendere la seduta, che era dedicata ad una informativa urgente del premier Giuseppe Conte. Nel frattempo un deputato della Lega, preso dall'ira, avrebbe anche spaccato un microfono con un pugno.