"Vorrei abbracciarti ma non posso": gli auguri di Sara al papà volontario della Croce rossa

Suo papà Paolo ha 53 anni e, adesso che c'è necessità, ha deciso di dare tutto se stesso: lavora 12 ore al giorno, ogni giorno, con la divisa della Croce rossa addosso per essere al servizio di chi ha più bisogno. Così, lei - Sara, che di anni ne ha 14 - il 19 marzo gli auguri per la festa del papà ha dovuto farglieli al telefono, su Whatsapp.

Ma quel messaggio, pieno di amore e di sincera gratitudine, a papà Paolo ha aperto il cuore. "Buona festa del papà, quest'anno sarà diversa, più stancante e snervante. Vorrei abbracciarti e romperti le scatole ma non posso", gli ha scritto la sua bimba.

"Quindi, buona festa del papà e grazie, grazie perché ogni giorno stai rischiando la tua salute per salvare migliaia di persone che non troveranno il tempo la voglia di ringraziarvi, grazie - continua Sara nel suo messaggio - perché nonostante l'indifferenza altrui non ti sei mai tirato indietro: neanche in questi giorni".

E alla fine: "Buona festa del papà e buon lavoro", con un grande cuore rosso. Lo stesso grande cuore di papà Paolo e della sua Sara.

Foto - Il messaggio di Sara al papà

