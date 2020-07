Più persone su metro e tram di Milano: la nuova norma che aumenta la capienza al 60%

Potranno viaggiare più passeggeri sulle metropolitane di Milano e questo senza venir meno al rispetto delle norme per contenere (e prevenire) l'emergenza coronavirus. Lo prevede il nuovo Dcpm: nelle prossime ore la capienza massima consentita dei mezzi pubblici potrà salire dal 25% al 60% (compatibilmente con la tipologia di mezzo).

La norma, infatti, consente di derogare al metro di distanziamento quando i passeggeri del mezzo pubblico sono posizionati in linea orientati nello stesso senso. La norma, contenuta negli allegati al decreto, si riferisce a persone, sedute o in piedi, che guardano nella stessa direzione. Resta naturalmente in vigore la necessità di indossare la mascherina.

"Non abbassiamo la guardia - dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità - ma riteniamo che la deroga al metro di distanza possa essere interpretata anche come un segnale rassicurante sull'utilizzo dei nostri bus, metro e tram. Intanto Atm continua il suo lavoro di sanificazione di tutte le vetture affinché viaggiare sia sicuro per i passeggeri ai qui continuiamo ad appellarci affinché si attengano con scrupolo alle regole".