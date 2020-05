Milano, in 30 salgono sull'autobus, l'autista li invita a scendere ma loro si rifiutano

In circa 30 persone hanno 'preso d'assalto' l'autobus e quando il conducente gli ha intimato di scendere perché essendo troppi non potevano mantenere la distanza imposta per legge, si sono semplicemente rifiutati. L'episodio è accaduto nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 5, sulla linea sostitutiva notturna della metro M1, all'altezza di viale Monza. A riferirlo l'autista Atm che lo ha vissuto.

I passeggeri, saliti tutti insieme, per la maggior parte con le mascherine, sono stati avvertiti da un annuncio vocale che il mezzo era pieno e che pertanto dovevano scendere, altrimenti era impossibile rispettare le misure anti Covid. Nessuno però si è mosso: tutti sono rimasti a bordo.

Il conducente ha segnalato l'accaduto ad Atm, che al momento sta facendo delle verifiche. La notte dell'episodio le corse sostitutive della metro erano meno rispetto al solito, perché il giorno prima era festa nazionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.