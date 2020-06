Riprendono le autopsie a Milano, ma i medici legali chiedono di ascoltare il loro appello

È notizia di pochi giorni fa il via libera da parte della Procura di Milano alla ripresa delle autopsie nel capoluogo lombardo, il cui blocco era stato indetto durante il periodo Covid 19 a causa dell’elevato rischio di contagi. Ma l’appello dei medici legali riguardo l’inadeguatezza delle sale autoptiche è rimasto ancora inascoltato.

Da mesi Simla, Società italiana di medicina legale e della assicurazioni, denuncia con forza la mancanza di sale autoptiche sicure e dotate dei requisiti BSL3. A Milano all’inizio della pandemia vi era una sola sala settoria attrezzata, quella dell’ospedale Sacco. La società a inizio aprile ha scritto una lettera formale ai ministri della Salute, della Giustizia e degli Affari Regionali e le Autonomie denunciando la grave assenza, ma dalle istituzioni le risposte tardano ad arrivare. Da allora la politica, infatti, non si è ancora espressa per pianificare soluzioni per le autopsie. Nonostante il mancato intervento, sembra che piano piano la situazione, almeno a Milano, stia migliorando. Grazie infatti, alla tenacia di alcuni medici legali e la disponibilità e lungimiranza del comune di Milano, oggi è possibile effettuare autopsie in completa sicurezza anche presso la sala afferente all’Obitorio comunale.

Il capoluogo lombardo si conferma ancora una volta all’avanguardia nel campo della medicina legale, ma in tutto il resto della regione Lombardia la situazione non è la stessa. A Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese non vi sono sale autoptiche attrezzate.

“È dal 4 aprile scorso che invitiamo le autorità competenti a fare adottare, con carattere di urgenza, gli adempimenti necessari al fine di procedere all’adeguamento delle sale settorie di tutto il territorio nazionale – commenta Riccardo Zoja, presidente di Simla – ovvero di provvedere all’adattamento di almeno una sala per ogni Comune capoluogo di provincia che abbia i requisiti tecnici minimi. In Lombardia siamo riusciti ad ottenere buoni risultati solo a Milano, ma non di certo grazie alle istituzioni. La strada da fare è infatti ancora molto lunga”.