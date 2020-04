Coronavirus, 1500 euro per l'affitto: come partecipare al bando, chi può richiederli

Dal comune di Milano soldi a chi ha difficoltà a pagare l'affitto. Giovedì mattina, infatti, palazzo Marino ha pubblicato sul proprio sito l'avviso per richiedere "il contributo per il pagamento dell’affitto sul libero mercato per chi si trova in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus".

Il "bonus" massimo è di "1.500 euro una tantum a famiglia fino a esaurimento delle risorse disponibili, che al momento ammontano a circa 3 milioni di euro", ha fatto sapere l'amministrazione.

Bonus per l'affitto, chi può richiederlo

"Potranno presentare richiesta i residenti nel Comune di Milano che non siano proprietari di alcuna abitazione all’interno del territorio della Lombardia, con un’attestazione Isee fino a 26mila euro che occorrerà allegare alla domanda o, in caso di temporanea impossibilità, presentare entro il 30 giugno. Occorre inoltre - prosegue il bando - essere titolari di un contratto di locazione da almeno un anno (alla data del 30 marzo 2020) e non essere sottoposti a procedure di rilascio".

"Verranno considerati quali criteri preferenziali - specifica il comune - condizioni particolarmente legate all’emergenza: la cessazione, riduzione o assenza dell’attività lavorativa a partire dal 1° febbraio di quest’anno; il ricovero ospedaliero per sintomi da Covid-19 o il decesso di un componente familiare dal 1° febbraio; la presenza di persone con invalidità maggiore del 66% all’interno del nucleo. Tra i criteri relativi alla condizione lavorativa che peseranno nella compilazione della graduatoria c’è l’essere autonomi, precari, a termine e in cerca di occupazione. Valorizzati - spiegano da palazzo Marino - anche i nuclei familiari monogenitoriali e le famiglie numerose monoreddito, attenzione per i single".

Bonus affitto, come presentare la domanda

La domanda va presentata online sul sito del comune da giovedì 30 aprile "fino alle ore 12 del 20 maggio".

"Una volta compilata la graduatoria, i proprietari verranno contattati da MilanoAbitare tramite l’indirizzo mail o il numero di telefono indicato nella domanda - chiariscono dal comune -. Il contributo, infatti, verrà erogato direttamente al proprietario dell’alloggio".

“Con questa prima misura - le parole dell’assessore alle Politiche sociali e abitative, Gabriele Rabaiotti - vogliamo andare incontro alle famiglie che l’emergenza ha messo maggiormente in crisi, che hanno dovuto soffrire la perdita di una persona cara, o il suo ricovero, che non hanno più potuto lavorare e che, quindi, hanno subìto un crollo verticale del proprio reddito. L’intenzione è anche quella di evitare il prodursi di procedimenti di sfratto per morosità da parte dei proprietari, con uno sforzo di attenzione verso categorie di persone potenzialmente impoverite a causa dell’emergenza e tradizionalmente escluse dal radar del welfare pubblico. Un aiuto concreto per alleviare il peso di una situazione in cui pensiamo si trovino diversi concittadini”.

