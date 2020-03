Coronavirus, a Bergamo non c'è più posto per i morti: bare portate dall'esercito nel Milanese

Cinisello al fianco di Bergamo. La cittadina milanese ha infatti deciso di accogliere le salme dei morti di Coronavirus della città orobica, ormai messa in ginocchio dall'epidemia e ormai senza più neanche spazio per i suoi morti.

La foto simbolo della tragedia Covid arriva proprio da lì: quella lunga distesa di camion dell'Esercito che portano via le bare in altre regioni per la cremazione. E tra le destinazioni adesso c'è anche Cinisello.

"In risposta alla circolare del Prefetto di Milano Renato Saccone, che chiede al Sindaco Giacomo Ghilardi la disponibilità di aumentare l’operatività dei forni crematori cittadini, Cinisello Balsamo si prepara ad accogliere nel cimitero nuovo le salme provenienti dalla provincia di Bergamo, la più colpita dall'epidemia di Coronavirus", si legge in una nota dell'amministrazione comunale.

"Grazie alla disponibilità dei dipendenti, ad una immediata riorganizzazione di spazi e di turni", Cinisello "si è resa disponibile a potenziare l’attività dei forni nel fine settimana, dedicando l'attività esclusivamente ai feretri provenienti da Bergamo". Le prime salme sono arrivate verso le 10 di venerdì mattina.

“Le immagini nel centro di Bergamo hanno colpito tutti: una lunga colonna di mezzi militari ferma a poche centinaia di metri dal cimitero in attesa di trasportare le salme verso i forni crematori di altre Regioni. Anche a noi è arrivata la richiesta della Prefettura e, colpiti da questa tragedia che purtroppo sta toccando tutti, abbiamo risposto positivamente. Non possiamo non contribuire e dare una mano a una delle città più flagellate dall'epidemia. Un ringraziamento va ai dipendenti del cimitero per la loro collaborazione e disponibilità“, ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi.