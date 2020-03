Coronavirus, Bertolaso continua a lavorare all'ospedale in Fiera: dovrebbe aprire domenica

Continua a lavorare al progetto dell'ospedale Covid-19 alla Fiera di Milano Guido Bertolaso, da mercoledì ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Secondo quanto trapelato le condizioni del consulente del presidente della Regione sarebbero stabili e si troverebbe ricoverato solo per "precauzione".

Per Bertolaso anche oggi i medici "hanno fatto qualche accertamento di routine, non c'è nessun aggravamento delle sue condizioni di salute: segue i lavori via Skype e non c'è verso di farlo riposare. Continua a chiamare chi è fisicamente in Fiera, insomma si fa sentire", fa sapere chi resta in stretto contatto con lui. La sua assenza inizialmente aveva fatto temere possibili ritardi nella realizzazione della struttura, non sarà così: domenica saranno consegnate le chiavi del primo modulo.

Bertolaso ricoverato al San Raffaele

Bertolaso, 70 anni, è stato ricoverato nella giornata di mercoledì 25 marzo. "Sono positivo al Covid-19 — aveva scritto sulla sua pagina Facebook —. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena".